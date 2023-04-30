Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ATV Avrupa yayınından son dakika açıklamaları

SEÇİM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?

YSK gerekli altyapılarını bu konuda tamamladı. Türkiye'de sandık güvenliği için ne yapılıyorsa yurt dışında da yapılıyor. Her gün oylar çuvallara koyularak mühürleniyor ve büyük elçiliklere gönderilerek 6 ayrı kilitli bir odaya koyuluyor. Bu kilidin anahtarları temsilcilerde bulunuyor. Biri olmadan kapı kesinlikle açılamıyor. Muhalefet ise işi garantiye almak için 'sandık güvenliği diyor. Sizin de temsilcileriniz var, eşeği sağlam kazığa bağlayın da bunları demeyin.

DEPREM BÖLGESİNE YAPILAN YARDIMLAR

Her iş bir şey karşılığında olur. Covid döneminde bunu yaşadık. Dünyanın 165 nokta ve bölgesine yardımda bulunduk. Aşı gönderdik, gıda, ilaç vesaire. Deprem zamanında dünya bizi yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren sağ olsunlar yanımızda oldular. Arama kurtarma ekipleri geldi. Çadırlar zaman içerisinde de konteynerler geldi. Şimdi de yeni 'Azerbaycan ben bin kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dünde onun temelini attık. Deprem felaketinde dünyanın dört bir yanındaki vatandaşımız yardıma koştu. 100 milyonlarca lira nakdi yardım yaptılar. Biz bunları asla unutmayacağız. AFAD'ımız Kızılayı'mız çok önemli bir görev yürüttüler. Arama Kurtarma ekiplerimiz dünyadan gelen arama kurtarma ekipleri ile çok güzel bir diyalog içerisinde çalıştılar. Tüm bu ekiplerimize çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan biz 1 yıl süre istedik. İnşallah süratle inşaatları başlattık. Sembolik de olsa 14 tane köy evini teslim ettik. Kalıcı konutların yapımı, Hatay'da özellikle demir çelikten bir hastane yapımı var, bir hastane yapımı daha var 3 ay ile 6 ay arasında bitirerek vatandaşımıza sunacağız.

YEDİLİ KOALİSYONA "CÜMBÜŞ MASASI" GÖNDERMESİ

Demokrasi seçimlerde özellikle hakkını kullanma talebi sıradan bir şey değil. Bu bir demokrasi terbiyesidir. Bu demokrasi bilinci benim milletimde var. Seçime katılımda yüzde 60'lardan düşmedik. Hatta yüzde 80'lere çıktığımız oldu. Şimdi deprem sıkıntımız var. Göç eden vatandaşlarımız var, böyle bir dağınıklık var. Benim depremzede kardeşlerim gittiler ve bütün işlemlerini orada yaptılar. Ben inanıyorum, bütün bunlara rağmen oy kullanma olayını bir ibadet aşkıyla yapılacağına inanıyorum. Gurbetçilerimiz Türk milletinin temsilcisidir. 7'li masa demek artık yanlış olur 9'lu masa. Bunlar cümbüş masası. Benim yurtdışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletmesi lazım ki cevabını verebilsin. Benim milletim buna Cumhurun masası diyemez. Güya yurt dışında bir seçim bölgesi oluşturmak istiyorlar ama yurtdışında bir tane adayları yok. Her işleri yalan. Biz sen varsan biz de varız diyoruz. Eskiden oy kullanmak iççin vatandaşım işinde izin alır sadece gümrük kapılarında kullanabilirdi. Şimdi öyle mi? O zaman oy kullanmanın bedeli kaç Mark'tı şimdi kaç Avro... Vatandaşların güçlerini en iyi gösterebilecekleri yer sandıklardır. Eğer siz bu gücü kullanmazsanız bu zaman kadar sizi görmezden gelenler aynı şeyi yapmaya devam ederler. Avrupa'daki tüm kardeşlerim sanık yollarına düşmüş oy kullanmaya gidiyorlar. Allah onlardan razı olsun.

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