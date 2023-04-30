Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan ATV Avrupa yayınından son dakika açıklamaları
Türkiye artık adım adım tarihinin en kritik seçimlerinden birine yaklaşırken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV Avrupa canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan sağlık durumunun son derece iyi olduğunu ifade ederken 14 Mayıs seçimlerinde yeni bir rekor kıracaklarına inandıklarını ifade etti. Başkan Erdoğan yurtdışında başlayan oy verme sürecinin de sıkıntısız devam ettiğini ifade etti. İşte detaylar...
Türkiye artık seçimlere adım adım seçimlere ilerlerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan ATV Avrupa ekranlarından vatandaşlara sesleniyor. Başkan Erdoğan savunma sanayiinden enerjiye gündeme dair merak edilen soruları yanıtlayacak.
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Başkan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar:
Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.
Gurbetçileri yıllarca kimse önemsemedi. Biz teknolojik imkanları kullanarak gurbetçilerimizin oy kullanmasını sağladık. Gurbetçilerin sorunlarını biz çözdük.
74 ülkede her türlü tedbiri aldık.
Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini 2 yıla çıkardık.
Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.
Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARININ TAMAMI
"SAĞLIK DURUMUM GAYET İYİ"
Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım. Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı. Durmadan ara vermeden yol devam ettik. Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor. Öncelikle bizi ekranları başında izleyen dünyanın dört yanındaki kardeşlerime selamı gönderiyorum.
9 MAYIS'TA SON BULACAK
3 milyon 300 bin yurt dışı seçmen statüsüne sahip vatandaşımız var. Yurt dışında 4 bin 469 sandık kurulacak. Bu işlem yurt dışı temsilciklerinde 9 Mayıs'ta son bulacak. Gümrük kapılarında ise Mayıs'ta son bulacak. Vatandaşlarımın oy kullanma haklarını süratle giderecek ve vatandaşlarımız oylarını kullanabilecekler. Bize ilk yöneltilen soru yurtdışındaki vatandaşlarımızdan, 'Biz ne zaman oy kullanma hakkına sahip olacağız?' Ben de hiç merak etmeyin bu hakkını süratle sağlayacağız dedim. Diğer hükümetler sadece döviz ihtiyacı olduğunda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hatırladılar. Biz ise onlara oy kullanma hakkını verdik. Seçimlere katılım oranı bir yılda yüzde 36'lara daha sonra yüzde 40'lara ulaştı. 2018 seçiminde bu oran yüzde 50'leri aştı. Son 21 yılda oy kullanmanın yanında daha önce hayal edilemeyen pek çok adım attık. Teknolojinin imkanlarını kullanarak vatandaşlarımın işlemlerini elektronik ortamda kolaylaştırdık. Pasaport harçlarını yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yarı yarıya indirdik. Türkiye'ye gelen vatandaşların araçlarını ülkemizde kullanabilme sınırlarını 2 yıla çıkardık. Muhalefet yurt dışı ile ilgili bugüne kadar ne yaptı. Biz birçok adımları attık. Vatandaşlarımız 177 merkez ile 46 gümrük kapısından oylarını kullanabilecek.
SEÇİM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANACAK?
YSK gerekli altyapılarını bu konuda tamamladı. Türkiye'de sandık güvenliği için ne yapılıyorsa yurt dışında da yapılıyor. Her gün oylar çuvallara koyularak mühürleniyor ve büyük elçiliklere gönderilerek 6 ayrı kilitli bir odaya koyuluyor. Bu kilidin anahtarları temsilcilerde bulunuyor. Biri olmadan kapı kesinlikle açılamıyor. Muhalefet ise işi garantiye almak için 'sandık güvenliği diyor. Sizin de temsilcileriniz var, eşeği sağlam kazığa bağlayın da bunları demeyin.
DEPREM BÖLGESİNE YAPILAN YARDIMLAR
Her iş bir şey karşılığında olur. Covid döneminde bunu yaşadık. Dünyanın 165 nokta ve bölgesine yardımda bulunduk. Aşı gönderdik, gıda, ilaç vesaire. Deprem zamanında dünya bizi yalnız bırakmadı. İlk andan itibaren sağ olsunlar yanımızda oldular. Arama kurtarma ekipleri geldi. Çadırlar zaman içerisinde de konteynerler geldi. Şimdi de yeni 'Azerbaycan ben bin kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dünde onun temelini attık. Deprem felaketinde dünyanın dört bir yanındaki vatandaşımız yardıma koştu. 100 milyonlarca lira nakdi yardım yaptılar. Biz bunları asla unutmayacağız. AFAD'ımız Kızılayı'mız çok önemli bir görev yürüttüler. Arama Kurtarma ekiplerimiz dünyadan gelen arama kurtarma ekipleri ile çok güzel bir diyalog içerisinde çalıştılar. Tüm bu ekiplerimize çok çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan biz 1 yıl süre istedik. İnşallah süratle inşaatları başlattık. Sembolik de olsa 14 tane köy evini teslim ettik. Kalıcı konutların yapımı, Hatay'da özellikle demir çelikten bir hastane yapımı var, bir hastane yapımı daha var 3 ay ile 6 ay arasında bitirerek vatandaşımıza sunacağız.
YEDİLİ KOALİSYONA "CÜMBÜŞ MASASI" GÖNDERMESİ
Demokrasi seçimlerde özellikle hakkını kullanma talebi sıradan bir şey değil. Bu bir demokrasi terbiyesidir. Bu demokrasi bilinci benim milletimde var. Seçime katılımda yüzde 60'lardan düşmedik. Hatta yüzde 80'lere çıktığımız oldu. Şimdi deprem sıkıntımız var. Göç eden vatandaşlarımız var, böyle bir dağınıklık var. Benim depremzede kardeşlerim gittiler ve bütün işlemlerini orada yaptılar. Ben inanıyorum, bütün bunlara rağmen oy kullanma olayını bir ibadet aşkıyla yapılacağına inanıyorum. Gurbetçilerimiz Türk milletinin temsilcisidir. 7'li masa demek artık yanlış olur 9'lu masa. Bunlar cümbüş masası. Benim yurtdışındaki vatandaşım Kandil'deki mesajları onlara iletmesi lazım ki cevabını verebilsin. Benim milletim buna Cumhurun masası diyemez. Güya yurt dışında bir seçim bölgesi oluşturmak istiyorlar ama yurtdışında bir tane adayları yok. Her işleri yalan. Biz sen varsan biz de varız diyoruz. Eskiden oy kullanmak iççin vatandaşım işinde izin alır sadece gümrük kapılarında kullanabilirdi. Şimdi öyle mi? O zaman oy kullanmanın bedeli kaç Mark'tı şimdi kaç Avro... Vatandaşların güçlerini en iyi gösterebilecekleri yer sandıklardır. Eğer siz bu gücü kullanmazsanız bu zaman kadar sizi görmezden gelenler aynı şeyi yapmaya devam ederler. Avrupa'daki tüm kardeşlerim sanık yollarına düşmüş oy kullanmaya gidiyorlar. Allah onlardan razı olsun.
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