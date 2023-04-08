CHP’li belediyede skandal: Deprem bahanesiyle Halk TV’yi fonladılar!

Öte yandan, Fondaş medya Halk TV'nin Efeler Belediyesi'nden 3 yılda 350 bin lira ödeme aldığı ortaya çıktı. Küçük bir ilçe belediyesinden bu kadar yüksek miktarda bir paranın Halk TV'ye fonlanması büyük şaşkınlık yarattı.

