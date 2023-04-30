Muharrem İnce’den CHP’ye FETÖ eleştirisi: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek

"TEK DERTLERİ MEMLEKETİ PEŞKEŞ ÇEKMEK"

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sahte belgelerle, sahte delillerle ordumuza kumpas kuran odaklar, şimdi aynısını bize yapıyor. Gizli hesaplar, sinsi planlar, bel altı vuruşlar, kahpelikler, kumpaslar, kasetler hep bunların işidir. Siyaseti kafalarına göre şekillendirip ondan sonra dışarıdaki efendilerine memleketi peşkeş çekmek tek dertleridir." dedi.

"FETÖ'CÜ, BÖLÜCÜ, HİZİPÇİ, MEZHEPÇİ ODAKLA..."

FETÖ'cü trollerin bugün CHP mevziisinden kendilerine yüklendiğinin mesajını veren İnce, "Bunların tek düşmanı her zaman Atatürkçü'lerdir. Düşman kurşununun nereden geldiği değil, nereyi hedeflediği önemlidir. FETÖ'cü, bölücü, hizipçi, mezhepçi odaklar hedefine bizi koyduğuna göre yolumuz doğru yoldur. Yolcu yanılır, yol yanılmaz. Yürüyelim arkadaşlar!" ifadelerine yer verdi.