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Muharrem İnce'den CHP'ye FETÖ eleştirisi: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek

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Giriş Tarihi: 30.04.2023 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023
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Muharrem İnce’den CHP’ye FETÖ eleştirisi: Tek dertleri memleketi peşkeş çekmek

CHP’den ayrılarak Memleket Partisi’ni kuran Cumhurbaşkanı adayı ve Genel Başkan Muharrem İnce, CHP'nin içinde bulunduğu içler acısı durumu eleştirdi. İnce "40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Sonucu ne olursa olsun 6 ay sonra 85 milyon Muharrem İnce haklıymış diyecek." şeklinde konuştu. Sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan İnce, FETÖ ve CHP işbirliğine dikkat çekerek, "Memleketi peşkeş çekmek tek dertleridir." dedi.

Pendik'te konuşan Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "40 yıllık emeğim var CHP'de. Ama 77 kişi var listelerde. Siz oy vereceksiniz, onlar seçilecek. Pazartesi günü CHP'yi terk edecekler. Sonucu ne olursa olsun 6 ay sonra 85 milyon Muharrem İnce haklıymış diyecek. " dedi.

İnce, "Bu PKK'lılar, FETÖ'cüler, Hizbullahçılar, teröristler bana neden saldırıyor? Bunu bir düşünmenizi istiyorum. Bu yola çıkarken bunların olacağını biliyorduk. İftiraların atılacağını, sahte belgelerin düzenleneceğini biliyorduk." ifadelerini kullandı.

"TEK DERTLERİ MEMLEKETİ PEŞKEŞ ÇEKMEK"

Sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Muharrem İnce, "Sahte belgelerle, sahte delillerle ordumuza kumpas kuran odaklar, şimdi aynısını bize yapıyor. Gizli hesaplar, sinsi planlar, bel altı vuruşlar, kahpelikler, kumpaslar, kasetler hep bunların işidir. Siyaseti kafalarına göre şekillendirip ondan sonra dışarıdaki efendilerine memleketi peşkeş çekmek tek dertleridir." dedi.

"FETÖ'CÜ, BÖLÜCÜ, HİZİPÇİ, MEZHEPÇİ ODAKLA..."

FETÖ'cü trollerin bugün CHP mevziisinden kendilerine yüklendiğinin mesajını veren İnce, "Bunların tek düşmanı her zaman Atatürkçü'lerdir. Düşman kurşununun nereden geldiği değil, nereyi hedeflediği önemlidir. FETÖ'cü, bölücü, hizipçi, mezhepçi odaklar hedefine bizi koyduğuna göre yolumuz doğru yoldur. Yolcu yanılır, yol yanılmaz. Yürüyelim arkadaşlar!" ifadelerine yer verdi.

Muharrem İnce dün de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nın bulunduğu alanı ABD'li bir şirkete vereceğini söylemesine tepki göstermişti.

"İHA VE SİHA'LARA ÇOMAK SOKUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun yerli savunma sanayisinin önemli bir projesi olan İHA ve SİHA'lara çomak soktuğunu söyleyen İnce, CHP'ye oy veren vatandaşlara da seslenmişti. "Kemalizm ırkçılıktır" diyen Yüksel Taşkın'ın, DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listesinden aday olduğunu hatırlatan İnce, "Sizin oylarınızla seçilecekler. Eliniz titremeyecek mi sizin?" diye konuşmuştu.

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