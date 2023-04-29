Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye, hızla gelişip büyüyor

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da Güney Çevre Yolu projesiyle ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Trabzon'un tarihi, turistik, doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticaret koridorunda önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Kafkas Bölgesi'nin ve İran Transit Yolu'nun başlangıcında yer alan Doğu Karadeniz'in bu büyük kenti Trabzon'da artan trafik hacmi, gelişmiş bir ulaşım ağının tesisini zorunlu kıldı" dedi.

1 MAYIS'TA TEMELİ ATILACAK



43 kilometre uzunluğunda olan Güney Çevre Yolu'nun temelini 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda atacaklarını duyuran Karaismailoğlu, "1 Mayıs'ta işçi bayramımızı çevre yolunun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız. Güney Çevre Yolu, Akçaabat'a gelmeden Mersin'den başlayıp, Trabzon'u güneyden çepeçevre sararak Arsin'den Sahil Yolu'na bağlantısı olan devasa bir proje. Bir kısmının çalışmalarına pazartesi başlıyoruz. Yolu, en kısa zamanda bitirmek için Trabzon'dan alacağımız güçlü destekle projemizin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.