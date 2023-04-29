Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye, hızla gelişip büyüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Güney Çevre Yolu projesiyle ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. 43 kilometre uzunluğunda olan yolun temeli 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda atılacak. Projenin hayata geçmesiyle Trabzon şehir içi trafiği rahatlayacak. Öte yandan, muhalefeti eleştiren Bakan Karaismailoğlu, “2002’den bu yana Türkiye, hızla gelişip, büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. Devleti ve milleti için çalışan hükümet var” dedi.
AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da Güney Çevre Yolu projesiyle ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Trabzon'un tarihi, turistik, doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra Avrupa'yı Asya'ya bağlayan ticaret koridorunda önemli bir konuma sahip olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Kafkas Bölgesi'nin ve İran Transit Yolu'nun başlangıcında yer alan Doğu Karadeniz'in bu büyük kenti Trabzon'da artan trafik hacmi, gelişmiş bir ulaşım ağının tesisini zorunlu kıldı" dedi.
1 MAYIS'TA TEMELİ ATILACAK
43 kilometre uzunluğunda olan Güney Çevre Yolu'nun temelini 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda atacaklarını duyuran Karaismailoğlu, "1 Mayıs'ta işçi bayramımızı çevre yolunun temelini atarak hep birlikte kutlayacağız. Güney Çevre Yolu, Akçaabat'a gelmeden Mersin'den başlayıp, Trabzon'u güneyden çepeçevre sararak Arsin'den Sahil Yolu'na bağlantısı olan devasa bir proje. Bir kısmının çalışmalarına pazartesi başlıyoruz. Yolu, en kısa zamanda bitirmek için Trabzon'dan alacağımız güçlü destekle projemizin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.
ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK
Projenin hayat geçmesiyle Trabzon şehir içi trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, trafikte beklemelerin önüne geçileceğini ve vatandaşların kesintisiz, konforlu ve güvenli seyahat edeceğini vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde hayal edilemeyen birçok işe imzamızı attık. Kazanan milletimiz, ülkemiz oldu. 20 yılda altyapımızı tamamladık. 15 bin kilometre bölünmüş yol hedefimizi söylediğimizde bize 'hayal satıyorsunuz' diyenler, bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yollarla seyahat ediyorlar. Bugüne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın da teminatı. Trabzon; güçlü, büyük Türkiye yolunda 2053 planlarından hak ettiği yatırımlardan daha fazlasını alacak, almaya da devam edecek" diye konuştu.
"MİLLETİ İÇİN ÇALIŞAN HÜKÜMET VAR"
Muhalefeti eleştiren Karaismailoğlu, "Biz daha Güney Çevre Yolu'nun temelini atmadan asılsız iddialarla gündemi meşgul etmeye başladılar. 2002'den bu yana Türkiye, hızla gelişip, büyüyor. Milletin parasının nereye gittiği ortada. Devleti ve milleti için çalışan hükümet var. Türkiye'de iki şey bitmez. Bir, AK Parti'nin icraatları, iki, CHP'nin yalanları. Biz konuşmayız, icraatlarımız konuşur" dedi.
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