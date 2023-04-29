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DenizBank'tan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şube müdürü hakkında yeni açıklama

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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DenizBank’tan dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şube müdürü hakkında yeni açıklama

Son dakika haberleri... İstanbul'da banka şube müdürünün bir iş insanı ile spor camiasından bazı isimleri dolandırdığı iddiaları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Denizbank'tan yapılan açıklamada, "7 Nisan 2023 tarihinde Bankamıza ulaşan ilk şikayet üzerine Teftiş Kurulumuz tarafından Levent Büyükdere Şube Müdürü Seçil E. hakkında inceleme başlatılmış olup, aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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