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Türkiye'nin ilk uzay yolcusu kim oldu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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Türkiye’nin ilk uzay yolcusu kim oldu? Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?

Uzaya gidecek ilk Türk son dakika açıklandı." Alper Gezer Avcı ve Cihangir Atasever kimdir, kaç yaşında nereli?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. TEKNOFEST' e katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezer Avcı olduğunu açıkladı. Peki, İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever nereli ve ne iş yapıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcusunu son dakika açıkladı. Peki, Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kimdir? İlk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve Cihangir Atasever kaç yaşında, nereli? İşte, Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever hakkında merak edilen detaylar...

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUSU BELLİ OLDU

TEKNOFEST'e katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusunun Alper Gezeravcı olduğunu açıkladı. Uzay yolcuğunun 2023 yılının son çeyreği olarak planlanlandığını söyleyen Erdoğan, "Üniversite ve araştırma kurumlarının hazırladığı 13 farklı deney gerçekleştirleecek." dedi.

İki uzay yolcumuzu belli oldu. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşımıza teşekkür ediyoruz. Alper Gezer Avcı bu görevi üstlenecek. Tuva Cihangir Atasever yedek olacak.

TUVA CİHANGİR KİMDİR?

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ilk uzay yolcularını duyurdu. Alper Gezer Avcı uzaya gidecek.

Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği mezunu Alper Gezeravcı ABD Hava Kuvvetleri Tenoloji enstitüsü Harekat Araştırması alanında yüksek lisans yapmıştır.

Şu anda F-16 pilotu ve Standardize Filo Akademik Kol Komutanı olan uzaya gidecek ilk isim 1 yıldır Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev alıyor.

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