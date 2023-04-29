Haluk Bayraktar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert yanıt: Tebrik etmek yerine ABD şirketine tahsis edeceğiz diyor
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef aldığı Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik "siyasallaşma" iddialarına yanıt veren Bayraktar "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor." diye konuştu. Bayraktar, Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST nedeniyle tebrik etmek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' demesine de tepki gösterdi.
PKK ve HDP'nin yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyurdu.
HALUK BAYRAKTAR'DAN SEZGİN TANRIKULU ÜZERİNDEN GÖNDERME
Kılıçdaroğlu'nun bu cümlelerine yanıt veren Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanıtını yönelik Kılıçdaroğlu "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz." ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları katıldığı canlı yayında tepki gösteren Haluk Bayraktar "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor" diye konuştu.
MİLLİ TEKNOLOJİ HEDEFTE
CHP'de kendilerine hakaret edilenlerin yükseltildiğini söyleyen Bayraktar, "Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST alanını ABD'lilere teslim etmek istemesine tepki gösteren Bayraktar, "En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk Havalimanı'nı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek?" diye sordu.
"JİTEM DENİRKEN SİYASET YAPILMIYOR, BEN KONUŞURKEN Mİ SİYASET YAPIYORUM?"
10 yıl önceye gidin. Her gün kalleşçe şehit haberleri duyuyorduk. Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. SİHA'ları Türk askeri bu ülkenin vatandaşlarının güvenliği için kullanıyor? Niye milli olduğu için rahatsızlık duyuyorsunuz? Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor. Şu an Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'dan liste başı milletvekili adayı. Hedef gösterilirken, JİTEM denirken siyaset yapılmıyor, ben konuşurken mi siyaset yapıyorum?
BAY KEMAL'İN ABD AŞKINA TEPKİ
Babamın bize vasiyeti var; hiç kimseden maddi destek almayacaksınız, bütün masrafları biz karşılayacağız, diye. O günden beri bu vakıf hiçbir destek, hibe almadı. Biz büyükşehir belediye seçimlerinden önce maalesef vakfımız iftira kampanyasına maruz kalıyor. Veli Ağababa, büyükşehir belediyesinden 41 trilyon yardım aldı diyor. Biz maddi katkı sunuyoruz, gönüllülerimizi seferber ediyoruz, belediyelerin mekânlarına sadece öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Çağrı yaptık, açıklayın, en ufak tek kuruş destek aldık mu? Ağababa şu anda Malatya'dan liste başı Milletvekili adayı. En son sayın Kılılçdaroğlu, TEKNOFEST'in ilk gününde tebrik ederim demek yerine 'Biz Atatürk havalimanı Amerikalı şirkete tahsis edeceğiz, onlarla yapacağız' ne demek?
"MİLLİ TEKNOLOJİYE İFTİRALAR YÜKSELİYOR"
Sayın Kılıçdaroğlu 2012 yılında Baykar'ı ziyaret etti. Kendisine vizyonu anlattık. Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu anlattık. Önemli olan bu işlere sahip çıkmak. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ülkemizi bu konuda dünyada lider haline getirmişiz. Bu ülkenin bir başarısı ve kazanımı. Bizi iftira atan adamlar yükseliyor. Madem bize değer veriliyor, niye bize iftira atarak yükseliyor insanlar? Milli teknolojisine iftira atanlar yükseliyor! Niye? Ben bunu söyleyince siyaset mi oluyor?
AYNISINI ERDOĞAN DESE?
Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben Atatürk Havalimanı'nı bir tane Türk şirketine tahsis ettim, o kullanacak' dese ne derler? Bir şirkete peşkeş çekiyor derler. Nuri Demirağ bu ülkenin ilk özel sektör girişimcisi. Gök Okulu'nu burada kuruyor. 1935-45 yılları arasında uçaklar yapıyor. Ama öyle bir engelleniyor ki, yaptığı uçaklardan bir tanesi bile müzelerimizde örneği dahi yok. Sadece kullanılan aliminyum borular oyuncak müzesinde sergileniyor. Vecihi Hürkuş var. Nice girişimler var ki, muazzam atılımlar yapılmış. Ama üstü öyle örtülmüş ki, acentacılığa bırakılmış.
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