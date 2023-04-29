Haluk Bayraktar’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine sert yanıt: Tebrik etmek yerine ABD şirketine tahsis edeceğiz diyor

HALUK BAYRAKTAR'DAN SEZGİN TANRIKULU ÜZERİNDEN GÖNDERME

Kılıçdaroğlu'nun bu cümlelerine yanıt veren Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın yanıtını yönelik Kılıçdaroğlu "Bu kadar siyasallaşmayın Sevgili Haluk Bey. Siz ailece bizim için çok değerlisiniz." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları katıldığı canlı yayında tepki gösteren Haluk Bayraktar "Ne zaman ki Türkiye terörle mücadelede başarıya ulaştı ilk tepki CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Tanrıkulu böyle derken, bu konu sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Herhangi bir cevap vermiyor" diye konuştu.