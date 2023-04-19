TCG Anadolu'ya yoğun ilgi! Ziyarete gelen küçük çocuktan Selçuk Bayraktar'a duygulandıran video: Ne hayaller kurdum bilseniz...
TCG Anadolu'yu ziyaret eden küçük çocuğun videosu sosyal medyaya damga vurdu. Selçuk Bayraktar, görüntüleri; "O uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilecekler" notu ile kendi hesabından paylaştı.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, 17 Nisan Pazartesi günü halkın ziyaretine açıldı. TCG Anadolu'ya demir attığı Sarayburnu Limanı'nda yoğun ilgi sürüyor. Gemiyi babası ile birlikte ziyaret eden küçük çocuğun Selçuk Bayraktar'a yolladığı videolu mesaj sosyal medyada gündem oldu.
"HASTA OLACAKSAM BU GURUR İÇİN HASTA OLAYIM"
Duygulandıran videoda küçük çocuğun, "Selçuk abi 'bir çocuk gelsin uçağa dokunsun' dedi. Ben de babamla annemi alıp yola koyuldum. Hava biraz soğuktu. Üşüdüm sırada. Ama hasta olacaksam da 'bu gurur için hasta olayım' dedim." ifadeleri yer aldı. Videoyu gören Bayraktar kendi hesabı üzerinden paylaştı.
Selçuk Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"O uçaklara yalnızca tam bağımsız Türkiye hayaliyle yanıp tutuşan o güzel çocuklar gelip dokunabilecekler… Sonra da uçan kanatlarla ülkemizi semaların da ötesine taşıyacaklar...."
Video sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Altında yer alan mesajlar ise duygulandırdı...
BAYRAM SONUNA KADAR ZİYARETE AÇIK
TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan SİHA, LCV çıkarma gemisi, helikopterler ve zırhlı araçları görmek isteyenler için gemi, Fatih'te bulunan limanda 23 Nisan saat 18.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.
TCG ANADOLU'NUN İÇİNDE NELER VAR?
Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metre kare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA'lar da konuşlanabiliyor.
1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu, 30 yataklı hastaneye ve 2 ameliyathaneye sahip. TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek.
27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.
Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.
TCG Anadolu, gemi yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya ya da Avusturalya'ya intikal edebiliyor.
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