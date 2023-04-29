SON DEPREMLER | Kahramanmaraş sallandı! AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu
Son dakika haberine göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Saat 04.55'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,7 olarak duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.55'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İL MERKEZİNDE DE HİSSEDİLDİ
Meydana gelen depremin ilçenin yanı sıra il merkezinde de hissedildiği bildirildi. Depremle ilgili olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 05.16'da meydana gelen depremin 7.04 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.04.29 04:55:46 38.0257 36.4547 5.0 -.- 4.9 4.6 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 04:31:38 37.9423 36.3047 5.3 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 04:15:57 38.1523 38.4460 10.6 -.- 2.3 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.29 04:09:59 37.8245 36.4558 11.6 -.- 0.9 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 04:09:01 37.8817 36.2390 5.5 -.- 1.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.29 03:57:08 38.1092 36.8778 5.4 -.- 1.3 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 03:47:44 38.1253 36.9228 15.5 -.- 1.4 -.- KEMALPASA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 03:44:08 37.8998 37.7622 9.6 -.- 1.9 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.04.29 03:41:19 38.3515 37.2145 19.4 -.- 1.2 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 03:33:05 38.2920 37.8530 5.0 -.- 1.5 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.29 03:29:52 38.5462 40.4725 1.8 -.- 2.9 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.04.29 03:27:33 40.7228 29.9548 6.8 -.- 1.9 -.- BASISKELE (KOCAELI) İlksel
2023.04.29 03:26:43 37.9185 36.2218 11.3 -.- 1.5 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.29 03:15:58 37.8705 36.2948 15.6 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 03:11:42 37.8058 36.5323 8.6 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.29 03:05:25 38.3690 37.6237 9.3 -.- 1.4 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.29 03:02:09 37.8672 36.2808 4.9 -.- 2.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.29 03:01:34 37.8810 36.2615 5.3 -.- 2.9 2.9 TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
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