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TİP'li Ahmet Şık HDP'ye ağır çaktı ortalık fena karıştı! “Kürt faşisti ile uğraşamam”

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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TİP’li Ahmet Şık HDP’ye ağır çaktı ortalık fena karıştı! “Kürt faşisti ile uğraşamam”

Terör örgütü PKK'nın siyasi maşası HDP ile ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasındaki gerilim tavan yaptı. HDP'den kaçarak TİP'e sığınan milletvekili Ahmet Şık, HDP’ye çok ağır ifadelerle yüklendi. Şık sokakta sohbet ettiği vatandaşa "Selahattin’i (Demirtaş) çıkar HDP’den ortada HDP kalmaz. Ben Kürt faşisti ile uğraşamam." cümlesini kurdu. Bu sözler sonrası terör bloğunda hakaretler havalarda uçuştu. HDP kanadından gelen bir açıklamada Şık’a “Seni biz vekil yaptık. Faşist sensin, nankörsün, adaylıktan çekil” mesajı verildi.

HDPKK'nın da 14 Mayıs seçimlerinde 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek sonrası ittifakta krizler peş peşe geliyor. PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak ortağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasında çok büyük bir kriz deprem yaşandı.

HDPKK VE TİP KAVGAYA GİRİŞTİ

Milletvekili seçimlerine ortak listeyle girmedikleri için birbirlerini eleştiren ve sert ifadeler sarf eden HDP ve TİP kanadındaki gerginlik sık sık gündeme gelmişti.

Son olarak daha önce HDP listelerinden milletvekili seçilen fakat sonrasında TİP'e geçen Türkiye İşçi Partisi İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ahmet Ahmet Şık ittifak ortağını çok ağır sözlerle hedefe aldı.

"SELAHATTİN'İ ÇIKAR HDP KALMAZ"

Terör sevici ittifakı iyice karıştıran sözler söyleyen TİP'li Ahmet Şık, bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbet sırasında "Bak Selahattin (Demirtaş) bugün canımıza okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattin'i çıkar HDP'den, ortada HDP kalmıyor." dedi.

"KÜRT FAŞİSTİ İLE UĞRAŞAMAM"

HDP'yi topa tutan Ahmet Şık "Kürt faşisti ile uğraşamam bu kadar." cümlesini kurdu.

SOSYAL MEDYADA HDP-TİP KAVGASI

Ahmet Şık'ın bu açıklamaları sonrası HDP'liler ve TİP'liler birbirlerine sosyal medyada karşılıklı hakaretler yağdırdı. HDPKK'nın Gençlik Teşkilatı da Ahmet Şık'ın sözlerine ağır yüklendi.

Açıklamada, "Seni biz vekil yaptık. Sol'un barış, özgürlük, eşitlik, hak ve adalet arayışını hedef almak faşistliktir. Yani faşist sensin. Birlikteliğimizi hedef alan ayrılıkçısın. Derhal özeleştirini verip adaylıktan çekilmelisin. Nankörsün!" ifadeleri yer aldı.

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