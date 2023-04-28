TİP’li Ahmet Şık HDP’ye ağır çaktı ortalık fena karıştı! “Kürt faşisti ile uğraşamam”

SOSYAL MEDYADA HDP-TİP KAVGASI

Ahmet Şık'ın bu açıklamaları sonrası HDP'liler ve TİP'liler birbirlerine sosyal medyada karşılıklı hakaretler yağdırdı. HDPKK'nın Gençlik Teşkilatı da Ahmet Şık'ın sözlerine ağır yüklendi.

Açıklamada, "Seni biz vekil yaptık. Sol'un barış, özgürlük, eşitlik, hak ve adalet arayışını hedef almak faşistliktir. Yani faşist sensin. Birlikteliğimizi hedef alan ayrılıkçısın. Derhal özeleştirini verip adaylıktan çekilmelisin. Nankörsün!" ifadeleri yer aldı.