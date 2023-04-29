3 parti lideri bir belediye başkanı ve boş meydanlar! Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu, Babacan ve Yavaş’a soğuk duş

MERAL AKŞENER KONYA VE KAYSERİ'DEN SONRA ERZURUM'DA DA UMDUĞUNU BULAMAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile Konya ve Kayseri'de gerçekleştirdiği mitinglere katılımın az olmasıyla hüsrana uğrayınca, Denizli mitingini sağanak yağışı öne sürerek iptal etmişti. Rotayı Erzurum'a çeviren Akşener'in meydanda bir avuç partiliye seslendiği görüntüler, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray'ın "Çok düştük toparlanamıyoruz. Baraj altındayız" sözleri ise adeta sağlaması oldu.