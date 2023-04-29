Para karşılığı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek! Afrikalı kabileden "İyi şanslar Kemal dede" videosu sahte çıktı

Videoda 10 Afrikalı genç, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'İyi şanslar Kemal dede' diyerek fotoğrafını öptü ve seçim müziğiyle dans etti. Trol hesabın destek videosu diyerek yaptığı paylaşımın sahte olduğu belirlendi.

Videodakilerin Afrika'da bir kabile üyesi olmadığı, isteyen herkese, 44.9 Euro karşılığında müzik, fotoğraf ve yazılarla video çeken 'Boğa Takımı' adlı bir grup olduğu ortaya çıktı.