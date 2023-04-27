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Önce Kılıçdaroğlu şimdi de Akşener'e soğuk duş! İYİ Parti lideri kürsüye çıkınca meydanlar boşaldı! Mitingi iptal ettiler

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Giriş Tarihi: 27.04.2023 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023
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Önce Kılıçdaroğlu şimdi de Akşener’e soğuk duş! İYİ Parti lideri kürsüye çıkınca meydanlar boşaldı! Mitingi iptal ettiler

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da kürsüye çıktığı anda vatandaşlar alanı terk etmişti. İYİ Parti de Konya ve Kayseri mitinglerinde hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan Akşener, Denizli mitingini iptal etmek zorunda kaldı. Kayseri mitinginde de Mansur Yavaş'ın konuşmasının ardından sahneye Akşener çıkınca vatandaşlar yine alanı terk etmişti.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Konya mitinginde umduğunu bulamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün de Kayseri'de hüsrana uğradı.

ALANIN BÜYÜK BİR KISMI BOŞ KALDI
Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında alanın büyük bir kısmının boş kaldığı görülürken, Akşener'in konuşması başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı.

23 Nisan günü Konya'ya giden muhalefetin ortağı Meral Akşener'in ve Mansur Yavaş'ın mitingi burada da boş kalmıştı.

DENİZLİ MİTİNGİNİ İPTAL ETTİLER
Yaşananlar İyi Parti'de soğuk duş etkisi yaratırken, bugün yapılması planlanan Denizli mitingi de hava şartları bahane edilerek iptal edildi.

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