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Son dakika: MHP' lideri Devlet Bahçeli'den Kütahya'da önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 29.04.2023 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023
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Son dakika: MHP’ lideri Devlet Bahçeli’den Kütahya’da önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kütahya'da '14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende' temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünenlerde sağlıklı bir ilişki kurmak zorundayız diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmiştir? Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini çok net bir şekilde aştığını düşünüyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz" dedi.

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