AFAD'dan son dakika açıklaması: Deprem sonrası geri dönüşler için yol masraf belgesi düzenlenecek
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşların geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğunu bildirerek, afet bölgesi dışındaki illerde bulunup geri dönmek isteyen afetzedelere "yol masraf belgesi" düzenleneceğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür." denildi.
AFAD'DAN "YOL MASRAF BELGESİ" ADIMI
Depremzedeler için atılan yeni adımı duyuran AFAD, "Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
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