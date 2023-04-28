AFAD’dan son dakika açıklaması: Deprem sonrası geri dönüşler için yol masraf belgesi düzenlenecek

AFAD'DAN "YOL MASRAF BELGESİ" ADIMI

Depremzedeler için atılan yeni adımı duyuran AFAD, "Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.