7’li koalisyonun gölgesine sığındığı PKK vaadini açıkladı: Türkiye’de özerklik kuracağız

Aslında bizim demokratik özerklik dediğimiz şey budur; yani halkların eşit-özgür birliğidir. Bizim hedefimiz budur. Bu açıdan AKP'nin, MHP'nin, vb. kimi TC yetkililerinin hareketimize yakıştırdıkları bölücülük kavramı bir çarpıtmadır ve doğru değildir.





Gönüllü birliği aslında sağlamak isteyen bir ideolojik-siyasi çizgiden bahsediyoruz. Esas olarak Türkiye için bölücülük tehlikesi bizden değil, aşırı Türkçü, milliyetçilik adı altında ırkçılığı resmileştiren, dıştalayıcı, ötekileştiren zihniyetten gelmektedir. Esasen bu zihniyeti taşıyanlar bölücüdür. İşin gerçeği ve doğrusu böyledir."