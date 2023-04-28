7'li koalisyonun gölgesine sığındığı PKK vaadini açıkladı: Türkiye'de özerklik kuracağız
7'li koalisyonun gölgesine sığındığı PKK, Kılıçdaroğlu'na destek açıklamalarının ardından olası bir iktidar olma durumunda Türkiye planlarını açıkladı. PKK terör örgütü elebaşlarından Murat Karayılan, PKK'nın bölücü olmadığını, Türkiye'yi dönüştürmek istediğini, özerklik getirerek ülkede birlik getirmek istediklerini söyleyip yine muhalefete destek vererek iktidarı hedef aldı.
Türkiye seçime hazırlanırken muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve terör örgütünün dağ kadrosundan açıklamalar art arda geliyor.
Her demeçlerinde iktidar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, muhalefete ve Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklayan terör elebaşlarından bu kez Murat Karayılan konuştu.
Türkiye'yi bölmek değil özerklik getirmek istediklerini söyleyen bebek katili Karayılan, yine iktidarı ve AK Parti'yi hedef aldı.
"TÜRKİYE'YE ÖZERKLİK GETİRMEK İSTİYORUZ"
PKK terör örgütünden "hareket" olarak bahseden hain terörist, kendilerinin bölücü olmadığını aksine birleşmeden bütünleşmeden yana olduklarını söylerken şöyle konuştu:
"Biz Türkiye'yi bölmek değil, Türkiye'deki halkların gönüllü birliğini inşa etmek ve pekiştirmek istiyoruz. Şimdiki silahla, tankla, topla, uçakla sağlanmak istenen birliği biz gönüllü birliğe dönüştürmek istiyoruz. Bunun için adalet, hak, hukuk ve herkesin kendi özgünlükleriyle yaşama serbestisini savunuyoruz.
Aslında bizim demokratik özerklik dediğimiz şey budur; yani halkların eşit-özgür birliğidir. Bizim hedefimiz budur. Bu açıdan AKP'nin, MHP'nin, vb. kimi TC yetkililerinin hareketimize yakıştırdıkları bölücülük kavramı bir çarpıtmadır ve doğru değildir.
Gönüllü birliği aslında sağlamak isteyen bir ideolojik-siyasi çizgiden bahsediyoruz. Esas olarak Türkiye için bölücülük tehlikesi bizden değil, aşırı Türkçü, milliyetçilik adı altında ırkçılığı resmileştiren, dıştalayıcı, ötekileştiren zihniyetten gelmektedir. Esasen bu zihniyeti taşıyanlar bölücüdür. İşin gerçeği ve doğrusu böyledir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1 Mayıs kutlamaları nerede? 1 Mayıs İşçi Bayramı nerede kutlanacak? 2023 Miting alanları ve saatleri!
- Bursluluk sınav başvuruları başladı mı, ne zaman? Bursluluk sınav takvimi açıklandı mı 2023?
- Mazot ve gübre desteği Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? 28 Nisan Son dakika mazot ve gübre desteği sorgulama ekranı!
- EYT prim - gün sayısı yeni açıklama geldi! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik hesabı netleşti! 1999 öncesi SSK, Bağkur'lu için %5 puan...
- 1 Mayıs toplu taşıma bedava mı 2023? 1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi olacak? Marmaray, İETT, metro, tramvay...
- 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bankalar kaçta açılacak, kapanacak? Çalışma saatleri...
- 1 Mayıs borsa çalışacak mı? Borsa İstanbul 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı 2023? Resmi tatil günleri...
- 1 Mayıs resmi tatil mi, yarım gün mü? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor, tatil olacak mı?
- 1 Mayıs noterler çalışıyor mu? 1 Mayıs noterler kapalı mı, açık mı, nöbetçi olacak mı?
- DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI 2023 | 25 metreküp, 1 m3 doğal gaz ne kadar, kaç TL ediyor?
- YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu? YKS sınav yerleri, belgesi ne zaman açıklanacak 2023?
- Emekli - memur zammında tabela yeniden değişti! 3 formül geldi, 2.000 - 3.000 TL seyyanen artış! 6 aylık TÜFE % 21.43 tahmini! SSK, Bağkur emeklisi...