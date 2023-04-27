27 Nisan 2023, Perşembe
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14 Mayıs seçimi için ilk oylar
Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine 17 gün kaldı. Seçim takvimi ise ilerliyor. Bu süreçte sınır kapıları, havalimanları ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma bugün başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.