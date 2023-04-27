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14 Mayıs seçimi için ilk oylar

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 10:37
Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine 17 gün kaldı. Seçim takvimi ise ilerliyor. Bu süreçte sınır kapıları, havalimanları ve yurt dışındaki temsilciliklerde oy kullanma bugün başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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