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Havalimanında oy verme işlemi başladı

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 08:47
14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu. Yurt dışı kayıtlı seçmenler bugün havalimanında oy kullanabilecek. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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