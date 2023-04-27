Havalimanında oy verme işlemi başladı

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu. Yurt dışı kayıtlı seçmenler bugün havalimanında oy kullanabilecek. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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