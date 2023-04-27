CHP’nin milletvekili adayı Akgün Alp'in dosyası kabarık çıktı! Boşandığı eşi koruma kararı aldırmış
GÜNDEM Sabah
Ankara'da yaşayan Avukat İnan Akgün Alp, CHP tarafından Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in referansıyla Kars'tan milletvekili adayı gösterildi. Kars'ta adaylığından partililerin rahatsız olduğu Alp'in dosyası kabarık çıktı. Alp'in doktor olan boşandığı eşinin tehditler nedeniyle de Alp'e karşı koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Alp'in sicili de kalabalık çıktı. Ankara Devrimci Sol Sempatizanı ve Dev-Sol Örgütünün Görüşleri Doğrultusunda Yayın Hayatını Sürdüren Tavır Dergisinde yapılacak olan slayt gösterisine katılacakları ve gösteri sonucunda düzenlenecek toplantıda durum değerlendirmesi yaparak bir dizi eylem kararları alıncak toplantıda yakalanıp serbest bırakılan Alp'in intihara teşebbüs, hakaret ve tehdit suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
BOŞANDIĞI EŞİ KORUMA KARARI ALDIRMIŞ
İnan Akgün Alp'in doktor olan eşi Ö.O.'dan 2008 yılında boşandığı, boşandıktan 6 yıl sonra ise Ö.O'nun koruma kararı talebinden bulunduğu ortaya çıktı.
Ö.O'nun başvurusu üzerine İnan Akgün Alp'e Koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandığı öğrenildi.
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