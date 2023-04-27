MSÜ ÖSYM tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ TERCİH BİLGİLERİ 2023

2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

gün sonra başlamıştı. Henüz Milli Savunma Bakanlığı tercih tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Tercih işlemlerinin en geç 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Sınava katılıp sonuçları ilan edilen ancak tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.