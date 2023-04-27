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MSÜ ÖSYM tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ TERCİH BİLGİLERİ 2023

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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MSÜ ÖSYM tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ TERCİH BİLGİLERİ 2023

"MSÜ tercihleri ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?"sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2 Nisan'da gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı sonuçları bugün açıklanıyor. Sonuçların ardından kısa süre süre sonra tercih işlemleri başlaaycak. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman hangi tarihte yapılacak 2023? İşte cevabı...

"MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı adaylar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Üniversitesi tercihleri geçtiğimiz yıl sonuçların ilan edilmesinin ardından kısa sürede başlamıştı. Öte yandan sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Peki MSÜ sonuçları açıklandı mı? MSÜ tercih işlemleri ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

2023 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

gün sonra başlamıştı. Henüz Milli Savunma Bakanlığı tercih tarihlerine ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Tercih işlemlerinin en geç 1 Mayıs Pazartesi gününe kadar başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Sınava katılıp sonuçları ilan edilen ancak tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulunda (ANKARA) yapılacak 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

2023-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023!

ÖSYM tarafından daha önce yayınlanan başvuru kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarihler duyuruldu. Buna göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan Çarşamba günü erişime açılacak.

Ancak daha önceki yıllarda ilan edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda sonuçların saat 12.00'den önce yoğunluk oluşmaması sebebiyle açıklanması bekleniyor.

MSÜ SINAV SONUCU ÖĞRENME EKRANI!

MSÜ sonuç ekranında adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve genel puan türünden elde ettikleri sonuçlar yer alacak. Ayrıca adayların başarı sıralaması ile birlikte doğru ve yanlış cevap sayısı sonuç ekranında yer alacak. Sonuç sorgulama işlemleri osym.gov.tr adresinden yapılacak.

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