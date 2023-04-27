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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: 4538 personel alacak! İşte şartlar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.04.2023
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Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: 4538 personel alacak! İşte şartlar...

Diyanet İşleri Başkanlığınca aşçı, temizlik, şoför ile koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına 4 bin 538 sözleşmeli personel alınacak. Başvurular 5 Mayıs Cuma günü saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. Peki adaylar için aranan şartlar neler? İşte detaylar...

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