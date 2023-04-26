Oy verme saat kaçta başlayacak, bitecek? Çalışanlar nasıl oy kullanacak, izinli mi? YSK oy kullanma saatleri...
"Oy verme saat kaçta başlayacak, bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine girecek siyasi partilerin tespiti için toplandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını söyledi. Peki, oy verme saat kaçta başlayacak, bitecek? Çalışanlar nasıl oy kullanacak, izinli mi? YSK oy kullanma saatleri...
"Oy verme saat kaçta başlayacak, bitecek? Çalışanlar nasıl oy kullanacak, izinli mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YSK'nın 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimleri'nde uygulanacak kuralları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, oy verme saat kaçta başlayacak, bitecek? Çalışanlar nasıl oy kullanacak, izinli mi? YSK oy kullanma saatleri...
SEÇİMLERDE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK?
YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.
YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre; Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.
YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
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