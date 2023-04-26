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HDP'den PKK sloganları eşliğinde yedili koalisyona mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2023 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023
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HDP’den PKK sloganları eşliğinde yedili koalisyona mesaj: Yeni yüzyılı birlikte kuracağız

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kandil'e selam çakmasının ardından PKK elebaşları "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar" tehdidinde bulunurken HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Türkiye'de ve Kürdistan'da (sözde) mücadelemizi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı. Uçar "Yeni yüzyılı birlikte kuracağız" diyerek Ankara'nın çehresini değiştireceklerini söyledi. İşte detaylar...

Türkiye artık adım adım seçimlere doğru yol alırken Kandil'in ve HDPKK'nın desteğini alan CHP yaptığı açıklamalarda HDP'yi meşrulaştırmaya devam ediyor.

Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki desteğini gören HDPKK'lılar, Bay Kemal'e yönelik oy çağrısı yaparken Kandil de Kılıçdaroğlu için oy talep etti.

PKK'LI BESE HOZAT'TAN "KILIÇDAROĞLU'NA OY VERİN İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ

PKK elebaşlarından Bese Hozat "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" tehdidinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya karşı başarıyla devam ettirdiği operasyonları Kürt vatandaşlara yapılıyormuş gibi göstermeye çalışan Hozat, alçak iftiralarla hükümeti ve Başkan Erdoğan'ı suçlamış, bitme noktasına gelen PKK'nın bu seçimi kurtuluş olarak gördüğünü ifade etmişti.

PKK ELEBAŞI SABRİ OK ÖNCE İÇ SAVAŞLA TEHDİT ETTİ

Öte yandan PKK elebaşlarından Sabrik Ok da "Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi?" sözleriyle elebaşı Bese Hozat'ın iç savaş tehditlerini tekrarladı.

Ok, "Bunu da belirtmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu." diyerek açık açık Kılıçdaroğlu'nun adayı olduğu 7'li koalisyonla, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı partilerin işbirliği içinde hareket ettiklerini itiraf etti.

Bilindiği üzere Sabri Ok daha evvel "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" açıklamasını yapmıştı.

HDPKK VİTES YÜKSELTTİ: "MÜCADELİMİZİ BÜYÜTECEĞİZ"

Kandil'in "Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkar tehditlerinin" gölgesinde HDPKK'lı Çiğdem Kılıçgün Uçar'dan Ankara'nın göbeğinde PKK sloganları eşliğinde "Hem Türkiye'de hem de Kürdistan'da mücadelemizi büyüteceğiz" çıkışı geldi.

7'Lİ KOALİSYONA MESAJ: "HEM MECLİS'İ HEM ANKARA'YI DEĞİŞTİRECEĞİZ, YENİ YÜZYILI BİRLİKTE KURACAĞIZ..."

Aynı Uçar, "Hem Meclis'in yüzünü hem Meclis'in kendisini hem Ankara'nın çehresini değiştireceğiz" dedi 7'li koalisyona da mesaj yolladı;

"Yeni yüzyılı birlikte kurmak için yola çıktık. Buradayız, birlite değiştireceğiz. Gerçekten değiştireceğiz. Hepimizin yolu açık olsun"

Çiğdem Kılıçgün Uçar'ı detaylıca mercek altına aldığımızda karşımıza çok çarpıcı bir sonuç daha çıkıyor...

Uçar'ın 'Silahlı terör örgütü kurma yönetme veya üye olma' suçundan 3 adet, 'Genel Güvenliği kasten tehlikeye sokulması' suçundan bir adet kaydının olduğu öğrenildi.

KAYINBİRADERİ TERÖRİST

Ayrıca eşi Davut Uçar'ın erkek kardeşi 'Hamza-Sercan-Hamzu-Amed' kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın örgüt mensubu olduğu, İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.

SKANDAL BİLDİRGEYİ OKUYAN İSİM

Bilindiği üzere HDP'nin terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini belirten skandal seçim bildirgesini de Çiğdem Kılıçgün Uçar kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni yüzyılı birlikte kuracağız "YENİ YÜZYILI BİRLİKTE KURACAĞIZ"

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