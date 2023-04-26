Muğla deprem SON DAKİKA! Datça, Bodrum, İzmir Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi? AFAD, KANDİLLİ duyurdu!
Son dakika haberleri... Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi. Muğla Datça yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Saat 23.00'da meydana gelen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki Muğla'da deprem mi oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
Son dakika haberleri... Ege Denizi açıklarında deprem meydana geldi. Muğla Datça yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Saat 23.00'da meydana gelen sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki Muğla'da deprem mi oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...
AFAD tarafından yapılan açıklamada Datça açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirtildi. Saat 23.00'da yaşanan depremin derinliği 54.16 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [110.19 km] Datça (Muğla)
Tarih:2023-04-26
Saat:23:00:35 TSİ
Enlem:36.297 N
Boylam:26.32 E
Derinlik:54.16 km
26 NİSAN SON DEPREMLER LİSTESİ
2023-04-26 23:00:35 36.297 26.32 54.16 MW 5.0 Ege Denizi - [110.19 km] Datça (Muğla) 578955
2023-04-26 22:16:46 38.291 38.186 7.0 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 578954
2023-04-26 22:13:21 37.886 36.33 7.09 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 578953
2023-04-26 21:42:56 38.142 41.969 7.0 ML 3.3 Şirvan (Siirt) 578941
2023-04-26 21:37:28 37.12 28.401 7.0 ML 1.2 Ula (Muğla) 578948
2023-04-26 21:36:22 38.048 37.444 6.95 ML 1.3 Nurhak (Kahramanmaraş) 578947
2023-04-26 21:33:50 38.134 38.067 7.0 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 578945
2023-04-26 21:32:19 38.02 38.219 8.39 ML 1.4 Çelikhan (Adıyaman) 578943
2023-04-26 21:29:00 38.271 37.815 9.61 ML 2.1 Akçadağ (Malatya) 578951
2023-04-26 21:27:52 38.262 25.853 9.23 ML 2.0 Ege Denizi - [35.05 km] Çeşme (İzmir) 578952
2023-04-26 21:27:21 38.01 37.551 13.56 ML 2.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 578949
2023-04-26 21:25:29 38.163 38.552 14.71 ML 2.0 Battalgazi (Malatya) 578950
2023-04-26 21:23:50 38.091 38.474 8.96 ML 1.7 Sincik (Adıyaman) 578939
2023-04-26 21:20:49 37.884 36.118 7.0 ML 2.4 Saimbeyli (Adana) 578940
2023-04-26 21:12:50 38.234 25.9 12.66 ML 3.3 Ege Denizi, Sakız Adası (Hiyos) - [31.35 km] Çeşme (İzmir) 578934
2023-04-26 21:07:38 37.852 37.872 10.83 ML 1.4 Tut (Adıyaman) 578938
2023-04-26 21:02:26 38.233 38.704 10.1 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 578937
2023-04-26 20:54:08 38.55 39.626 7.0 ML 1.5 Maden (Elazığ) 578935
2023-04-26 20:53:23 38.193 38.432 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 578936
2023-04-26 20:45:48 37.942 36.292 7.38 ML 1.6 Göksun (Kahramanmaraş) 578933
2023-04-26 20:43:09 38.027 36.418 8.38 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 578931
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