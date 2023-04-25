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Türk vatandaşı Özgecan Mutlu Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim okurken gözaltına alındı

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Türk vatandaşı Özgecan Mutlu Mescid-i Aksa’da Kur’an-ı Kerim okurken gözaltına alındı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet eden bir Türk vatandaşını gözaltına aldı. Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı, Kur'an- Kerim okumasına izin verilmeyerek polis tarafından önce mescidden zorla çıkarıldı sonra da gözaltına alındı.

Görgü şahitlerinin aktardıklarına göre Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı, Mescid-i Aksa'da, Rahmet Kapısı'nın önünde Kur'an-ı Kerim okurken İsrailli güvenlik güçleri, "Burada bekleyemezsiniz" dedi.

Özgecan Mutlu, yanındaki arkadaşıyla birlikte sadece Kur'an-ı Kerim okuduklarını, başka bir şey yapmadıklarını ifade etti.

Ardından İsrailli güvenlik güçleri, zor kullanarak Türk vatandaşını gözaltına aldı. O anlar kameralara yansıdı.

Kur’an-ı Kerim okurken gözaltına alındı KUR'AN-I KERİM OKURKEN GÖZALTINA ALINDI

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