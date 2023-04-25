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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması müjdesi

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEB Şura Salonu'nda 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planlandığımız 45 bin öretmen ataması ile sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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