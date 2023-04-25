Son dakika: Fahiş kira artışına yaptırım geliyor! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu

Siz, 'Şunun üstüne çıkamazsınız' dediniz. Eğer ona bir müeyyidde koymazsanız çıktığı zaman sadece hukuk konusunda hukuk davası ederseniz sizin lehinize sonuçlanabilir. Ama bir müeyyiddiyesi olmazsa onu göze alabilir insanlar. Fakat müeyyide olursa neyi kast ediyorum? Hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeyyide gibi değerlendirildiği takdirde o zaman insanlar bu yasağa, bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.