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Son dakika: Fahiş kira artışına yaptırım geliyor! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Son dakika: Fahiş kira artışına yaptırım geliyor! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu

Son dakika haberleri... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı televizyon programında fahiş kira artışlarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni düzenleme yapılacak mı? Yüzde 25'in üzerindeki artışlar kiralarla ilgili ev sahibine bir yaptırım olacak mı?

Bakan Bozdağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bizim için talimattır. O açıklaması bizim parti kurultayımız, seçim çalışmaları, seçim stratejimiz, millete dönük faaliyetlerimiz bakımında son derece kıymetlidir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Murat Kurum da bu konuda açıklama yaptı. Şimdi biz Adalet Bakanlığı olarak burada ne yapabiliriz? Bunun üzerinde biz de hazırlıklarımızı yapmış durumundayız esasında.

Seçimden sonra inşallah bu konuda ikinci bir adımın atılacağını ve alt yapısını kendimizce hazırladık. Bu süre bir defa uzatılacak. İkincisi de bir yaptırım getirme durumu söz konusu.

Siz, 'Şunun üstüne çıkamazsınız' dediniz. Eğer ona bir müeyyidde koymazsanız çıktığı zaman sadece hukuk konusunda hukuk davası ederseniz sizin lehinize sonuçlanabilir. Ama bir müeyyiddiyesi olmazsa onu göze alabilir insanlar. Fakat müeyyide olursa neyi kast ediyorum? Hapis cezası ya da adli para cezası ya da idari para cezası gibi bir müeyyide gibi değerlendirildiği takdirde o zaman insanlar bu yasağa, bu kurala uyma konusunda daha özenli davranırlar.

Haklı bir neden olmadan piyasadaki piyasa koşullarına aykırı bir biçimde piayasadaki koşullara da aykırı bir biçimde sırf fahiş kazanç elde etmek sebebiyle daha doğrusu haksız kazanç elde etmek maksadıyla girişiyorsa buna kanun bir yaptırım ayarlayabilir. Bu yasal düzenleme.

Fiyatları etkileme maddesi var. Fahiş fiyat 237. madde TCK'da. Biz orada bir 237a diye bir yeni madde. Sadece kira da değil bunun içinde başka tüketim maddeleriyle ilgili de bazı değerlendirmelerimiz var."

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