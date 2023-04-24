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Son dakika | Bakan Akar duyurdu! Moskova'da 4'lü Suriye Zirvesi

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Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Son dakika | Bakan Akar duyurdu! Moskova’da 4’lü Suriye Zirvesi

Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları toplantısının yarın Moskova'da yapılmasının planlandığını açıkladı.

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