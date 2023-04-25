EKPSS SON DAKİKA ATAMA SONUÇLARI 2023! Engelli Öğretmen Ataması tercih sonuçları sorgulama ekranı! personel.meb.gov.tr

ATANAN ADAYLAR MÜLAKATA GİRECEK Mİ?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara atanır.

İşe yerleştirme taleplerini karşılama yetkisi hangi kurumların görevidir?

Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; özel sektörde işçi olarak istihdamları ise; Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır