EKPSS SON DAKİKA ATAMA SONUÇLARI 2023! Engelli Öğretmen Ataması tercih sonuçları sorgulama ekranı! personel.meb.gov.tr
EKPSS tercih sonuçları son dakika açıklandı! Atama sonuçları 2023 sorgulama ekranı araştırılmaya başladı. Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Tüm engelli öğretmen adayları atanacak. Peki, EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, Engelli öğretmen ataması sonuçları sorgulama ekranı!
EKPSS tercih sonuçları son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağını duyurmuştu. Sınavdan 50 puan ve üzeri olan adaylar atama sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. Beklenen gün sonunda geldi. EKPSS puanları ile tercihlerini tamamlayan adaylar şimdi başvuru sonuçlarını bekliyor. MEB 3 bin 500 Engelli öğretmen atama tercih sonuçları açıklanıyor! İşte, EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı!
MEB 3 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILIYOR!
45 bin öğretmen ataması ardından MEB 3 bin 500 engelli öğretmen ataması hakkında duyuru paylaştı.
3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından tercih işlemleri de 12-15 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.
Sonuçlar şimdi açıklanıyor...
ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Engelli öğretmen ataması 25 Nisan 2023 tarihinde sonuçlanacak. Yerleştirme işlemleri gerçekleşen adaylar, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.
MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ
ATANAN ADAYLAR MÜLAKATA GİRECEK Mİ?
Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara atanır.
İşe yerleştirme taleplerini karşılama yetkisi hangi kurumların görevidir?
Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; özel sektörde işçi olarak istihdamları ise; Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır
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