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Başkan Erdoğan'dan Devlet Madalyası Tevcih Töreni'nde önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan Devlet Madalyası Tevcih Töreni’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor...

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