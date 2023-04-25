Başkan Erdoğan’a Sakarya’da sevgi seli! Tepsilerle yollarda beklediler

Otobüse binen kadınlar, Erdoğan'a dua ederek, "Cumhurbaşkanımız çok seviyoruz sizi çok çok çok. Allah razı olsun sizden. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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