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Başkan Erdoğan'a Sakarya'da sevgi seli! Tepsilerle yollarda beklediler

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Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
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Başkan Erdoğan’a Sakarya’da sevgi seli! Tepsilerle yollarda beklediler

Başkan Erdoğan, Sakarya'da katıldığı program sonrası Arifiye'de vatandaşlarla buluştu. Elinde çay tepsileriyle yollarda bekleyen vatandaşları kırmayan Erdoğan, ikramları geri çevirmedi.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TSK'nın düzenlediği Yeni Altay Tankı'nın teslim töreni için Sakarya'da katıldığı program sonrası Akyazı'daki mitingte vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, miting sonrası Arifiye ilçesine yol aldığı sırada ellerinde çay tepsileriyle yollarda bekleyen vatandaşları kırmadı. Sakaryalı kadınlar Başkan Erdoğan'a; ev baklavası, kuruyemiş, ayran ve çay ikram etti.

Otobüse binen kadınlar, Erdoğan'a dua ederek, "Cumhurbaşkanımız çok seviyoruz sizi çok çok çok. Allah razı olsun sizden. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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