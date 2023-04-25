Başkan Erdoğan'a Sakarya'da sevgi seli! Tepsilerle yollarda beklediler
Başkan Erdoğan, Sakarya'da katıldığı program sonrası Arifiye'de vatandaşlarla buluştu. Elinde çay tepsileriyle yollarda bekleyen vatandaşları kırmayan Erdoğan, ikramları geri çevirmedi.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TSK'nın düzenlediği Yeni Altay Tankı'nın teslim töreni için Sakarya'da katıldığı program sonrası Akyazı'daki mitingte vatandaşlarla bir araya geldi.
Erdoğan, miting sonrası Arifiye ilçesine yol aldığı sırada ellerinde çay tepsileriyle yollarda bekleyen vatandaşları kırmadı. Sakaryalı kadınlar Başkan Erdoğan'a; ev baklavası, kuruyemiş, ayran ve çay ikram etti.
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