25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?

Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
ABONE OL
Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?

"Üstün fedakarlık madalyası nedir?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. Peki, Fedakarlık madalyası nedir, kimlere verilir? İşte konuya ilişkin detaylar...

"Devlet üstün fedakarlık madalyası nedir?" sorusu Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından araştırılmaya başladı. Vatandaşlar arama motorlarında Devlet üstün fedakarlık madalyası nasıl alınır, kimlere verilir? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Devlet madalyası hakkında tüm ayrıntılar...

55 BİN KİŞİYE MADALYA VE NİŞAN

Son dakika: Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Törende Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Bu salonda bulunan misafirlerimiz madalyaya layık görülen ilk grubu temsil ediyor. 35 bini aşkın personel bilfiil görev aldı. Toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti. Daha önce kimin yardımına koştuysak onlar da bizim yanımızda oldu. 90 farklı ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi bize omuz verdi. 14'ü aktif olan 34 sahra hastanesi kuruldu. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. 55 bin kişiye madalya ve nişanlarını takdim edeceğiz.

Her biriniz, sergilediğiniz olağan üstü fedakarlık ile adınızı tarihe yazdırdınız. Acımızın ortak olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Hepimize umut aşıladınız. Ülkelerinizin gurur kaynağı oldunuz. Rabbim sizlerden razı oldun. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sizleri minnetle yad ettiğini bilmenizi istiyoruz. Çok değerli kardeşlerim, asrın felaketi sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin yıkıcı afetlerinden biridir. Bu depremlerde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti. "

DEVLET ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI NEDİR, NASIL ALINIR?

Madalyalar, herhangi bir alanda, feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara verilir.

24 Ekim 1983 tarihli ve 2933 sayılı "Madalyalar ve Nişanlar Kanunu"nda, Devlet Madalya ve Nişanlarının çeşitleri ile verilme koşulları belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı kararı ile verilen madalyalar arasında "fedakarlık nişanı" da eklendi.

Depremzedelere yardım edenlere verilmesi planlanan fedakarlık nişanı/madalyası hakkında aşağıdaki açıklamalar yer aldı.

Yeni torba asanın 6. maddesinin gerekçesinde: "Madde ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere Cumhurbaşkanı karan ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA