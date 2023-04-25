Üstün fedakarlık madalyası nedir? Devlet üstün fedakarlık madalyası kimlere verilir?

DEVLET ÜSTÜN FEDAKARLIK MADALYASI NEDİR, NASIL ALINIR?

Madalyalar, herhangi bir alanda, feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarla, emsallerine nazaran üstün başarı göstererek devletin yücelmesine katkısı olanlara verilir.

24 Ekim 1983 tarihli ve 2933 sayılı "Madalyalar ve Nişanlar Kanunu"nda, Devlet Madalya ve Nişanlarının çeşitleri ile verilme koşulları belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı kararı ile verilen madalyalar arasında "fedakarlık nişanı" da eklendi.

Depremzedelere yardım edenlere verilmesi planlanan fedakarlık nişanı/madalyası hakkında aşağıdaki açıklamalar yer aldı.

Yeni torba asanın 6. maddesinin gerekçesinde: "Madde ile deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren yabancı kişilere Cumhurbaşkanı karan ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı.