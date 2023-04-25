25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023
ABONE OL
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

"Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanacak 64 milyon 113 bin 941 seçmenin oy kullanacağı sandıklar belli oldu. Seçmen kağıtlarının dağıtılacağı tarih merak ediliyor. Peki, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

"Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler için takvimi açıkladı. Hal böyle olunca, seçem kağıtları için detaylar merak ediliyor. Peki, Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Seçmenlerin nerede, hangi sandıkta oy kullanacakları bilgisi e-Devlet üzerinden erişime 12 Nisan itibariyle açıldı. Gelişmenin ardından vatandaşlar seçmen kağıtlarını bekliyor. Seçmen kağıtlarının dağıtımı ise 7 Mayıs 2023 tarihinde tamamlanacak.

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacaklar, yanında seçmen kağıdı olmadan oy verme işlemine dahil olabilecek.

Oy kullanabilmek için T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge seçmenin yanında olması gerekir.

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA