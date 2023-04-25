"Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YSK, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek seçimler için takvimi açıkladı. Hal böyle olunca, seçem kağıtları için detaylar merak ediliyor. Peki, Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak 2023? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?