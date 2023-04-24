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Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı yapılacak mı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı yapılacak mı?

"Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi ve konuşulacak konular bu hafta da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Nisan ayının son haftasına girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı sorusu gündeme gelmeye başladı.

"Kabine bugün var mı, olacak mı?" sorusu haftanın ilk günüyle birlikte araştırılmaya başladı. Kabine Toplantısı son olarak 6 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirildi. Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yeni Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, 2023 Kabine Toplantısı tarihi...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti. Kabine Toplantısı normalde 2 haftada 1 düzenleniyor. Ancak son toplantının üzerinden 40 günden uzun zaman geçti. Geçtiğimiz hafta ise Erdoğan'ın programının yoğun olması sebebiyle toplantı düzenlenmemişti.

24 Nisan haftası için de henüz Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saatiyle ilgili olarak açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde detaylara yer vereceğiz.

KABİNE GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR

Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden birinin seçim olması bekleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, asgari ücrete ara zam yapılması, ev hanımlarına yönelik emeklilik desteği, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi gibi birçok konunun Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.

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