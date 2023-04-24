Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı yapılacak mı?
"Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi ve konuşulacak konular bu hafta da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.Nisan ayının son haftasına girilmesiyle birlikte Kabine Toplantısı ne zaman, bu hafta yapılacak mı sorusu gündeme gelmeye başladı.
"Kabine bugün var mı, olacak mı?" sorusu haftanın ilk günüyle birlikte araştırılmaya başladı. Kabine Toplantısı son olarak 6 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ve Bakanların katılımıyla gerçekleştirildi. Nisan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte yeni Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İşte, 2023 Kabine Toplantısı tarihi...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?
Kabine Toplantısı son olarak Mart ayının ilk haftasında düzenlenmişti. Kabine Toplantısı normalde 2 haftada 1 düzenleniyor. Ancak son toplantının üzerinden 40 günden uzun zaman geçti. Geçtiğimiz hafta ise Erdoğan'ın programının yoğun olması sebebiyle toplantı düzenlenmemişti.
24 Nisan haftası için de henüz Kabine Toplantısı tarihi, günü ve saatiyle ilgili olarak açıklama gelmedi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde detaylara yer vereceğiz.
KABİNE GÜNDEMİNE GELMESİ BEKLENEN KONULAR
Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden birinin seçim olması bekleniyor.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği, üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefon alımlarında vergi muafiyeti, asgari ücrete ara zam yapılması, ev hanımlarına yönelik emeklilik desteği, Aile ve Gençlik Bankası kurulması, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre düşmesi gibi birçok konunun Kabine gündemine gelmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün Kabine Toplantısı var mı, ne zaman, saat kaçta? 24 Nisan Kabine Toplantısı yapılacak mı?
- Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! "O aralıkta oyalanır" ONS 1.970'e gerileyerek...
- Fındık fiyatları 24 Nisan güncel liste! 🌰 Serbest piyasada FINDIK FİYATLARI kaç TL oldu? TMO, GİRESUN, FATSA...
- Kamu Çerçeve Protokolü imzalandı mı? Toplu İş Sözleşmesi ne zaman imzalanacak? Kamu işçisinin zam oranı...
- Diyanet Kurban Bayramı 2023! Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Kaç gün tatil? Başlangıç ve bitişi...
- LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...
- AÖF VİZE SONUÇLARI SORGULA! Anadolu Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı mı? aosogrenci.anadolu.edu.tr
- Mazot ve gübre desteği zamlı ödemeler yattı mı? Ziraat Bankası Nisan - Mayıs ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
- 23 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi yapım birinci oldu?
- AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Açık Lise online, yüz yüze mi yapılacak?
- Kenan Işık uyandı mı, ne zaman komaya girdi, kaç yıldır komada? Son durumu nasıl? Kenan Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü hangi ayın üçüncü günüdür?