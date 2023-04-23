Başkan Erdoğan PKK’nın gölgesine sığınan 7’liye ülkenin kırmızı çizgilerini hatırlattı: Bu ülke terör devleti değildir

"MERKEZ BANKAMIZIN REZERVİ 122 MİLYAR DOLARA ÇIKTI"

Anneler, gençler, aile ve gençlik bankasını kuruyoruz. Bu ne demek? Kaynağını nereden bulacaksınız diyenlere evap. Bay bay Kemal tefecilerden buluyor. Biz kaynağını Karadeniz gibi ülkemizin doğal zenginliklerinden alacak bu bankayla pek çok çalışmanın finansmanını buradan temin edeceğiz. Norveç, kendi doğalgazının petrolünün belli bir oranını kullanır ve gençliğine onu tahsis eder. Benzerini biz ülkemizde yapacağız. Ev kadınlarımızın emekliliğine destek vereceğiz. Eğitimin her seviyesinde burs imkanlarını genişleteceğiz. Her haneden en az bir kişinin işe girmesini temin ederek gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracağız. Parayı yönetmek, finansmanı yönetmek böyle olur Bay bay Kemal. Tefecilerden para alarak değil. Davos'ta o zamanki IMF Başkanı'yla görüşme yapıyoruz. 'Sen bizden alacağını taksitlerini alıyor musun?' dedim. 'Alıyorum' dedi. Sene 2013, bak dedim Türkiye'yi sen yönetemezsin, Türkiye'yi ben yönetirim. Sen de taksitlerini alırsın. O zaman da Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Şimdi 122 milyar dolara çıktı. Gençler bunlar çok önemli. Bu ne demektir? IMF, Türkiye'ye bir daha gelmedi, kapıyı kapattık. CHP'nin Sözcüsü, İYİ Parti'nin Merkez Bankası'ndan gelen bir adamı var, bunlar illa Türkiye IMF'ten borç almalı dediler. Biz bunları dinledik mi? Biz IMF'ten 1 kuruş aldık mı? Şu anda enflasyonda bir sıkıntımız var ama faizi 8 buçuğa düşürdük, daha da düşecek. Geçmişte yaptığımıza göre bugün de yaparız, yarın da yapacağız. Binlerce başlıkla Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sizlerle başaracağız.

ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

Ekonomideki sıkıntıları da unutmuyoruz. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürecek adımları kararlılıkla atmayı sürdürüyoruz. Şunu çok açık, net söylüyorum. 14 Mayıs'tan sonra özellikle gıdada bu çeşitli gıdalar olabilir. Yanlış yola gidenlere yapacağımız düzenlemelerle gerekli dersi vereceğiz.

Bay bay Kemal sen bu sefaletin temsilcisisin. Sen hastaneleri bu hale getiren kişisin. Buna 5 tane koyun verin, kaybeder gelir. Ülkenin bu kutlu yürüyüşü, hırsları uğruna engellemeye çalışan fırsatçılara eyvallah etmeyeceğiz. 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Sakarya, 14 Mayıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha ileri taşımaya hazır mıyız? Türkiye Yüzyılı'nın inşası için bismillah diyor muyuz? Sakarya, Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? İşte benim gönlümün sultanı Sakarya bu. Benim gençliğimden beri sevdam olan Sakarya bu. Rabbim hepinizden razı olsun.

Her seçim bir yol ayrımıdır. Hatırlarsanız milletimiz 2007 seçimlerinden vesayetle milli irade arasında seçim yaptı. Milletimiz 2015 seçimlerinde PKK'nın vatanımızı bölme saldırılarıyla istikbalimiz arasında bir tercihe yöneldi. Bugün yine bir seçim arifesindeyiz. Bir yanda depreminden, milli teknoloji hamlesine, tüm başlıklarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu var. Diğer yanda 7'li masa, emperyalistlerin boyundurluğundaki Türkiye özlemi duyanlar var. Kendinizin ve evladınızın geleceğinizi bu 7'li kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini bu kumar masasına emanet eder misiniz? Buradan milletimin tüm fertlerine sesleniyorum; bakkala ekmek almak için bile güvenemeyeceğiniz birine ülkeyi emanet edebilir misiniz? Ah benim çiftçi kardeşim... Önüne 3 keçi katsanız akşama hepsini kaybedeceğini bildiğiniz birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misiniz? Emekli kardeşim, oturduğun apartmana yönetici olarak seçmeyeceğin birine ülkenin geleceğini emanet edebilir misin? 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız.