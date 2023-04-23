PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı!

KÜRT GENÇ HDP'YE OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLEYİNCE PKK YANLISININ SÖZLÜ SALDIRISINA UĞRADI

Sokak röportajında hangi partiye oy vereceği sorulan bir Kürt genç, "Muharrem İnce'ye oy vereceğim." dedi. Bu sırada o noktada bulunan PKK yanlısı bir kişi, "Muharrem İnce kimdir oğlum! HDP'ye versene. Aslını inkar etme." dedi. Genç kendisini, "Benim amcam şehittir." diyerek savundu ve HDP'ye oy vermeyeceğini söyledi. Daha da çirkinleşen PKK destekçisi, "Benim dayım da dağda, o da şehittir." diyerek öldürülen teröristi şehit ilan etti.