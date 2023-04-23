PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı!
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime sayılı günler kala sokak yayını yapan kişiler vatandaşların nabzını tutuyor. Sokak röportajı sırasında Kürt genç HDP'ye oy vermeyeceğini söyleyince, PKK sempatizanı HDP'li bir kişinin sözlü saldırısına uğradı. Skandal ifadeler kullanan terör örgütü destekçisi şahıs, dayısının da dağda öldürüldüğünü açıkladı.
14 Mayıs genel seçimleri yaklaşırken, sokağın nabzını tutan yayınlar artıyor. Sokak röportajının birinde dikkat çeken görüntüler kaydedildi.
HDP'ye destek isteyen bir PKK sempatizanı, HDP'ye oy vermeyeceğini söyleyen gence sözlü saldırıda bulundu. Genç kendisini, 'Benim amcam şehittir." diyerek savunurken, HDP'li olduğu anlaşılan PKK yanlısı şahıs, "Benim dayım da dağda şehittir." diyerek öldürülen teröristi şehit ilan etti.
Skandal görüntülere sosyal medyadan büyük tepki geldi.
KÜRT GENÇ HDP'YE OY VERMEYECEĞİNİ SÖYLEYİNCE PKK YANLISININ SÖZLÜ SALDIRISINA UĞRADI
Sokak röportajında hangi partiye oy vereceği sorulan bir Kürt genç, "Muharrem İnce'ye oy vereceğim." dedi. Bu sırada o noktada bulunan PKK yanlısı bir kişi, "Muharrem İnce kimdir oğlum! HDP'ye versene. Aslını inkar etme." dedi. Genç kendisini, "Benim amcam şehittir." diyerek savundu ve HDP'ye oy vermeyeceğini söyledi. Daha da çirkinleşen PKK destekçisi, "Benim dayım da dağda, o da şehittir." diyerek öldürülen teröristi şehit ilan etti.
TEPKİ YAĞDI
PKK destekçisi şahsın HDP'ye oy istediği ve Kürt gence HDP'ye oy verme baskısı yaptığı anlar sosyal medyada tepki çekti.
Tepkilerden bazıları şöyle:
Şu konuşmayla ağzının ortasına çakası geliyor insanın
Demek ki neymiş? Hdp=Pkk
Bu hdp nin pkk uzantısı olduğunun delilidir.
Kürtlerin aslı vatanseverliktir, kurtuluş savaşında bunu gösterdiler. Konuşan bölücü, aslından kopmuş maşa olmuş.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SSK, BAĞ-KUR, EYT, memur emeklisine haber geldi! Geri ödemesiz 10.000 TL verilecek! Yeni miktarlar tek tek açıklandı
- AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF vize sonuçları nasıl öğrenilir 2023?
- DSİ işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 DSİ personel alımı sonuç ekranı açıldı mı?
- Kamu işçisine zam için kritik tarih! Masada rakamlar netleşti! Kamu işçilerine yeni zam teklifi ne kadar? 15.000 TL taban ücret + 15 refah payı...
- Yargı yeni bölüm ne zaman? 23 Nisan Yargı bayramda yayınlanacak mı, bu akşam var mı? 62.BÖLÜM FRAGMANI!
- EYT prim - gün çizelgesi çıktı! 1999 - 2000 - 2008 arası ve 2009 sonrası dikkat! 43, 44, 45, 46 yaşla emeklilik imkanı gelecek! Staj, çıraklık sigorta
- Maaşlar baştan sona değişecek! Hesaplar yapıldı, o tarih işaret edildi! 2023 Temmuz takvimi netleşti! Asgari ücret, GSS primleri, işsizlik maaşı, 65 yaş ve engelli aylığı...
- AKARYAKIT İNDİRİM SON DAKİKA! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, İzmir, Ankara güncel fiyat listesi!
- ÇİFTÇİLERE SIFIR FAİZLİ KREDİ! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sıfır faizli hayvancılık kredi desteği ne zaman, nasıl alınır?
- Zamlı dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu? Dul ve Yetim Maaşı, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- 25 yıl evli kalana emeklilik var mı, olacak mı? Kadınlara erken emeklilik yasası çıkacak mı? 1-2-3-4 çocuk sayısına göre...
- 23 Nisan Anıtkabir bugün saat kaça kadar açık? Anıtkabir bayramda açık mı 2023?