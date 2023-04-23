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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye sevk edildi! 'Kripto tosuncuk'un ilk ifadesi ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 23.04.2023 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer adliyeye sevk edildi! ’Kripto tosuncuk’un ilk ifadesi ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan ve ülkemize iade edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi. Özer'in ilk ifadesi de ortaya çıktı. Özer, "Ben dolandırıcı değilim. Bu işte kazanmak da var kaybetmek de… Bende para yok. " dedi.

Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından Kırmızı Bülten ile aranırken Arnavutluk'ta yakalanan ve Arnavutluk'un Türkiye'ye iade edilen "Kripto Para Borsası" Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, adliyeye sevk edildi.

Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Özer hakkında 22 Nisan 2021'de soruşturma başlatılmıştı ve iddianame hazırlanmıştı.

İki bin 27 kişinin "Müşteki" olarak yer aldığı iddianamede Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğuna vurgu yapılmış, iddianamede yer verilen MASAK Raporu'unda Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki üç ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanmıştı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Susma hakkını kullandığı ifade edilen Özer'in sözlü ifadesinde "Ben dolandırıcı değilim. Bu işte kazanmak da var kaybetmek de… Bende para yok. Olan paraları dağıttım. Herkesin parasını verdim. Resmi ifademi mahkemede vermek istiyorum" dediği öğrenildi.

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