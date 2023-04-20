Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika haberine göre Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor.
Son dakika haberine göre Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Özer, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getiriliyor.
Ayrıntılar geliyor...
İADESİ ONAYLANMIŞTI
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onaylanmıştı.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'ta olduğu tespit edilen Özer, Türkiye'nin de girişimleriyle bu ülkede yakalanmıştı. Bunun üzerine Türkiye, Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk makamlarına resmi başvuruda bulundu. Ancak yerel mahkeme Fatih Özer'in iade talebini reddetti. İkinci başvurunun da reddedilmesi üzerine konu Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Yüksek Mahkemenin iade kararına yönelik itirazın da reddedilmesiyle birlikte Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi kesinleşmişti.
40 BİN 562 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.
30 AĞUSTOS'TA ARNAVUTLUK'TA YAKALANMIŞTI
Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.
Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş, karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.
Dıraç Temyiz Mahkemesi ise 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.
THODEX SORUŞTURMASI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor.
İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.
MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.
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