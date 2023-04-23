Türkiye Yüzyılı'nın nişanesi olacak! Cumhuriyet tarihinin ilk batarya fabrikasının temeli atılıyor
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli yarın Bursa Gemlik'te atılacak. Temel atma törenine Başkan Erdoğan'ın da katılması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada fabrikanın istihdama sağlayacağı katkıya değinilirken; "Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız." denildi.
Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması beklenen törenle, yarın Bursa'nın Gemlik ilçesinde atılacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile Çinli enerji firması Farasis ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojilerinin Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için yarın saat 14.00'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla inşaat başlangıç töreni düzenlenecek.
TÜRKİYE İÇİN KRİTİK ADIM
Açıklamaya göre, Türkiye, global anlamda otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşümü yakalayacak önemli adımlar atıyor.
Togg'un T10X modelinin seri üretim bandından indirilerek caddelerde boy göstermesinin ardından kritik bir adım da elektrikli araçların en önemli komponentlerinden olan batarya konusunda atılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg'un Gemlik'teki üretim üssünde seri üretimine geçilmesinin ardından Bursa'ya yatırımların sürdüğünü, Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerinin burada atılacağını bildirdi.
TÜRKİYE YÜZYILI'NIN NİŞANESİ
Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak batarya fabrikasının, Türkiye ve Bursa'ya istihdam anlamında da önemli bir getiri sağlayacağını belirten Varank, şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız pazartesi günü Bursa'yı ve Gemlik'i ziyaret edecek. Türkiye'nin çok önemli bir yatırımının daha temelini atacağız. 'Türkiye Yüzyılı'nın başka bir nişanesinin temelini atacağız. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temellerini atacağız. Bu teknoloji, Türkiye'ye önemli kabiliyetler kazandıracak. Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. İstihdam anlamında da Bursa'ya ve Türkiye'ye önemli bir getirisi olacak."
KATMA DEĞERLİ ÜRETİM
Varank, katma değerli üretimin, katma değerli kalkınmanın anahtarının, bu tip yatırımlar olduğuna işaret ederek, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bu yatırımlara devam edeceğiz. Bursa gibi önemli bir sanayi şehri, bu yatırımlardan da nasibini fazlasıyla alacak. Burada yaptığımız yatırımlar sadece bu şehri değil tüm Türkiye'yi kalkındıracak." değerlendirmesinde bulundu.
BATARYA GELİŞTİRME VE ÜRETİM KAMPÜSÜ
Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.
Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.
2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.
Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.
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