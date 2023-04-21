21 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Gururlanma yok hazımsızlık çok! Meral Akşener'den Karadeniz gazı sözleri: İnşallah Putin'in kıyağı değildir

Gururlanma yok hazımsızlık çok! Meral Akşener'den Karadeniz gazı sözleri: İnşallah Putin'in kıyağı değildir

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
ABONE OL
Gururlanma yok hazımsızlık çok! Meral Akşener’den Karadeniz gazı sözleri: İnşallah Putin’in kıyağı değildir

Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz evlerde kullanıma girerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşa yeni müjdeyi verdi. Mutfaklarda ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazın 1 yıl süreyle ücretsiz olarak verileceğini söyleyen Başkan Erdoğan'ın bu sözleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de büyük bir hazımsızlığa neden oldu. Akşener konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İnşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Türkiye''nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz Filyos'ta düzenlenen tören sonrası hizmete alınırken Başkan Erdoğan vatandaşlara müjdeyi verdi.

1 YIL BOYUNCA ÜCRET ALINMAYACAK

Başkan Erdoğan, törende "Birinci müjdemiz, vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su üretimi için gereken doğalgaz ücreti faturalardan düşürülecektir. Yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğal gaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğal gaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçim sonrası döneminde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın vatandaşları mutlu edecek müjdeleri, muhalefeti ve CHP medyasını rahatsız etti.

ÖNCE CHP MEDYASI HEDEF ALDI: RUS GAZI KARDEŞİM

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yaptığı açıklamada "Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER'DEN GARİP ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz'de keşfedilen ve karaya çıkarılan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. İktidarın yalan söylediğini söyleyen Akşener, "İnşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerinin devamında ise "Karadeniz gazı ise bunu devam ettiririz" iddiasında bulundu.

Gaz müjdesi CHP medyasının hedefinde

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA