Gururlanma yok hazımsızlık çok! Meral Akşener’den Karadeniz gazı sözleri: İnşallah Putin’in kıyağı değildir

MERAL AKŞENER'DEN GARİP ELEŞTİRİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karadeniz'de keşfedilen ve karaya çıkarılan 710 milyar metreküplük doğal gaz rezervini hedef aldı. İktidarın yalan söylediğini söyleyen Akşener, "İnşallah Putin'in BOTAŞ'ın borçlarını ertelemesinden kaynaklanan yine Putin'den yapılan bir kıyak değildir. Çünkü bir çok şey yalan çıktığı için hafif bir şüpheye doğru gidiyor insan devamlı aldatılınca ama umuyorum, diliyorum Karadeniz gazıdır" ifadelerini kullandı.

Akşener sözlerinin devamında ise "Karadeniz gazı ise bunu devam ettiririz" iddiasında bulundu.