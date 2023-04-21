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Haberler Galeri 0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm için müjdeli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan,"Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Riskli yapı tespiti yaptıranlar ister yerinde ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız." açıklamasında bulundu. İşte, açıklamanın detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 17:07 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 17:19
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0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

Başkan Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili olarak 100 metrekare 2+1, 120 metrekare 3+1 ev için ortaya çıkan maliyetin yarısını devletin üstleneceğini ve hibe edileceğini söyledi. Kira yardımı ise İstanbul'da 5250 liraya yükseltildi. İşte, "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

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0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlattıklarını açıklayarak, bu kapsamda İstanbul'da 1,5 milyon konut yapılacağını söyledi.

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0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

Yeni bir kampanyayı duyuran Erdoğan, kentsel dönüşümde maliyetin yarısının devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

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0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

Başkan Erdoğan, "İstanbul'da kira yardımlarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. İster kira yardımından yararlanılacak ister kredi kullanıp evini yenileyebilir" ifadelerini kullandı.