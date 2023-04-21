0,74 ve 0,79 faiz müjdesi geldi! Hesaplama yapıldı, 2+1 daireye 750 bin TL, 3+1 daireye 900 bin TL katkı! Tablo tablo konut kredi hesaplaması...

Başkan Erdoğan kentsel dönüşümle ilgili olarak 100 metrekare 2+1, 120 metrekare 3+1 ev için ortaya çıkan maliyetin yarısını devletin üstleneceğini ve hibe edileceğini söyledi. Kira yardımı ise İstanbul'da 5250 liraya yükseltildi. İşte, "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları!