Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu: Gidilmemiş il bırakmak istemiyorum

"Bakanlar da özellikle araçlarına vatandaşları davet ediyor, herkes çok memnun." değerlendirmesi üzerine ise Erdoğan, "Siz de ihmal etmeyin." dedi.

AK PARTİ ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANLIĞINA SALDIRI

Başkan Erdoğan, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Şu anda ben tabii bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirmenin içerisine girecek değilim, ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Yani terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır. Kaldı ki Çukurova bizim ilk değildir, yani biz terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık ve biz bu konuda çok şehitler de verdik.

Ama bunlardan bir haber olan bazı parti başkanları böyle bir kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Biz bütün tedbirlerimizle siyasette bu işlere yabancı değiliz, ilk defa olan şeyler de değil. Dolayısıyla da zaten İçişleri Bakanlığımız, emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibarıyla yargıya yapılıyor."