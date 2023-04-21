5 adımda "Yarısı Bizden" kampanyası! İşte kentsel dönüşümde tarihi proje ile ilgili detaylar

DEVLET HİBESİ VE KREDİSİ İLE YANINIZDA

Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesi ve kalitesi ile gerçekleştirerek herhangi bir istismara yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0.79 faiz oranı ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam bir şekilde yapmak istiyorsa devleti hibesi ile kredisi ile yanındadır.