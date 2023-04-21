5 adımda "Yarısı Bizden" kampanyası! İşte kentsel dönüşümde tarihi proje ile ilgili detaylar
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyasını duyurdu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 5 adımda yarısı bizden kampanyasına ilişkin detayları açıkladı. Peki "Yarısı Bizden" kampanyasına kim nasıl başvurabilir? Kentsel dönüşüm süreci nasıl olacak? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bayramın ilk gününde riskli konutunu dönüştürmek isteyenlere yönelik müjdeleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK
İlk müjdenin adı kentsel dönüşlümde yarısı bizden kampanyasıdır. Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız.
0,79 FAİZLİ 10 YIL VADELİ KREDİ
1.5 milyon maliyet çıktı, bunun 750 bin lirasını biz hibe olarak vereceğiz. Kalan 750 bin lirasını vatandaşımız kendisi koyacak böylece hemen evini yenileyebilecek. Devletin karşılayacağı kısım 120 metrekare büyüklüğündeki 3 oda 1 salon için 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Örneğin vatandaşımız yüzde 0.79 faizle 10 yıl vadeli kredi kullanabilecek. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.
AYLIK TAKSİT 5 BİN 625 LİRA
Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Cebinde hiç birikmiş parası olmayan vatandaşımız bile devletin katkıları ile uygun şartlarda borçlanarak güvenli bir yuva sahibi olabilecek.
DEVLET HİBESİ VE KREDİSİ İLE YANINIZDA
Tüm bu dönüşümlerin TOKİ güvencesi ve kalitesi ile gerçekleştirerek herhangi bir istismara yer bırakmayacağız. Evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere 0.79 faiz oranı ile 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlıyoruz. Vatandaşımız bilecek ki riskli binasını sağlam bir şekilde yapmak istiyorsa devleti hibesi ile kredisi ile yanındadır.
5 YIL İÇİNDE DEPREME DAYANIKSIZ BİNA BIRAKMAMAKLA KARARLIYIZ
Kampanyayı İstanbul'da başlatıyoruz. Amacımız 1.5 milyon konuttan durumu acil olan 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak şekilde tamamlamaktır. İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlıyız. Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyayı Bakanlığımız ilan edecek. Ülkemize İstanbul'umuza ve bundan faydalanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
KİRA YARDIMI 5250 LİRA OLDU
İkinci müjdemiz İstanbul'da kira yardımları ile ilgili. İstanbul'da kira yardım tutarını 3500 liradan 5250 liraya yükseltiyoruz. Yeni kira yardımı rakamının da hak sahiplere hayırlı olmasını diliyorum.
İŞTE 5 ADIMDA 'YARISI BİZDEN KAMPANYASI'
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 5 adımda kentsel dönüşümde 'Yarısı Bizden' kampanyasına ilişkin detayları paylaştı. Buna göre;
EVİNİZİ TOKİ İLE DÖNÜŞTÜRÜN
100 m² 2+1 daire
750.000 TL devletten
Kalan tutara
% 10 peşinat
5.625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade
120 m² 3+1 daire
900.000 TL devletten
Kalan tutara
% 10 peşinat
6.750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade
ADIM 1
Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.
ADIM 2
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.
ADIM 3
Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.
ADIM 4
Ruhsat alma süreci başlayacak.
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