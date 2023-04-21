Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile minik kızın sohbeti güldürdü!

"ELİMİ YARIN ÖP"

Bakan Kurum'un minik bir kız çocuğu ile sohbeti izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Kurum, minik kıza "Ben senin elini öpeyim mi?" derken minik kızın cevabı salondakileri güldürdü. Minik kız Kurum'a önce "İstemem yarın." derken sonra elini öptürdü ve harçlığı ile oyuncağı kabul etti.

Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabından "Bayram şekeri" notuyla paylaştı.