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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile minik kızın sohbeti güldürdü!

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Giriş Tarihi: 21.04.2023 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile minik kızın sohbeti güldürdü!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Şişli'deki bir otelde muhtarlar ve vatandaşlarla, Esentepe, İzzetpaşa, Kuştepe, Yayla ve Mahmut Şevket Paşa Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda bir araya geldi. Kurum'un minik bir çocukla samimi diyalogları davetlilerin beğenisini topladı.

AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, perşembe günü Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Bakan Kurum, daha sonra programa gelen çocuklara hediyeler verip bayramlaştı.

"ELİMİ YARIN ÖP"

Bakan Kurum'un minik bir kız çocuğu ile sohbeti izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Kurum, minik kıza "Ben senin elini öpeyim mi?" derken minik kızın cevabı salondakileri güldürdü. Minik kız Kurum'a önce "İstemem yarın." derken sonra elini öptürdü ve harçlığı ile oyuncağı kabul etti.

Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabından "Bayram şekeri" notuyla paylaştı.

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