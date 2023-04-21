Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile minik kızın sohbeti güldürdü!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1’inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Şişli'deki bir otelde muhtarlar ve vatandaşlarla, Esentepe, İzzetpaşa, Kuştepe, Yayla ve Mahmut Şevket Paşa Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda bir araya geldi. Kurum'un minik bir çocukla samimi diyalogları davetlilerin beğenisini topladı.
AK Parti'nin İstanbul 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, perşembe günü Beyoğlu'nda bulunan Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri, muhtarlar, iş insanları ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.
Vatandaşlarla birlikte orucunu açan Bakan Kurum, daha sonra programa gelen çocuklara hediyeler verip bayramlaştı.
"ELİMİ YARIN ÖP"
Bakan Kurum'un minik bir kız çocuğu ile sohbeti izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Kurum, minik kıza "Ben senin elini öpeyim mi?" derken minik kızın cevabı salondakileri güldürdü. Minik kız Kurum'a önce "İstemem yarın." derken sonra elini öptürdü ve harçlığı ile oyuncağı kabul etti.
Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabından "Bayram şekeri" notuyla paylaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aile destek Nisan ayı ödemeleri yattı mı 2023? Sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi? TCKN ödeme takvimi...
- 10 bin polis alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? EGM polis alımı başvuruları başladı mı?
- Dünyanın en kısa süren meydan muharebesi! Osmanlı ordusu düşmanı 2 saatte ezip geçti! Kurt kapanına alıp koca orduyu imha ettiler! Hilal taktiği...
- Erzurum deprem son dakika! 21 Nisan Erzurum ve Erzincan'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli SON DEPREMLER
- İl il 21 Nisan Cuma namaz vakitleri 2023 | İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
- EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...
- EYT kısmi emeklilik şartları neler? 3600, 5000, 7200 günle emekli olunur mu? SSK - Bağ-Kur prim eşitlemesi...
- EYT staj ve çıraklık sigortası son dakika gelişme var mı? Bağkur primleri düşecek mi, eşitlenecek mi? Prim - yaş indirimi...
- YENİ TEKLİF GELDİ! Kamu Çerçeve Protokolü 2023 son durum ne, açıklama geldi mi? Kamu Çerçeve Protokolü 2023 imzalandı mı?
- 23 Nisan 2023 ne zaman, hangi gün? İlk ne zaman kutlandı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi!
- Öğrenci ve veliler dikkat! Netleşti, o tarihler işaret edildi! Bu sene yaz tatili olacak mı, iptal mi? MEB son dakika açıklamaları
- MÜLAKATSIZ, KURASIZ personel alımı! 2023 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2 bin 431 personel başvuru tarihi! Şartları neler? Hemşire, öğretmen...