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Muhalif eski Bakan Türker'den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah'ı var mimarı Berat Albayrak

Muhalif kimliği ile tanınan eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Karadeniz gazının evlere ulaşmasıyla birlikte Türkiye'nin enerjide yeni bir döneme girdiğini aktaran Türker konuşmasında "Bizim kodlandığımız zaman şuydu. Bu ülkede petrol var ama çıkarılmasına müsaade edilmedi. Türkiye'de uluslararası oyunlara alet olan mekanizmalar vardı. Ben doğalgazda verilen müjdeleri pek önemsemiyorum. Bu konuda en önemli konu cari açığın kapanmasıdır. Cari açığın 50 milyar dolar düşmesi bekliyor. Bu da Türk lirasının yeniden değer kazanması anlamına geliyor. Bugün bu konuştuklarımızı baş mimarı Berat Albayrak'tır. Kendisi bu konuda doktora yaptı. Bilim ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2023 12:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 12:58
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Muhalif eski Bakan Türker’den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah’ı var mimarı Berat Albayrak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'ndaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreni'nde yaptığı konuşmada; "Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlar; Karadeniz Doğal Gazı'nın karaya çıkarılmasının mimarının dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ıolduğunu söyledi. İşte o açıklamalar:

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Muhalif eski Bakan Türker’den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah’ı var mimarı Berat Albayrak

DEVLET ESKİ BAKANI MASUM TÜRKER: "Bugün bukonuştuklarımızı mimarı Berat Albayrak'tır. Kendisi bukonuda doktora yaptı. Bilim ışığında Berat Albayrak bukonulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacakolamazdık. Doğalgaz keşfi sonrası cari açık, üretimmaliyeti düşecek. Türkiye diğer taraftan bu konudauzmanlaşacak. Rusya'nın uzun yıllar ambargo koyduğu Ukrayna savaşı dolayısıyla Orta Asya enerjisini ihraç eden ülke olacağız.."

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Muhalif eski Bakan Türker’den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah’ı var mimarı Berat Albayrak

PROF. DR. MUSTAFA ILICALI: "Sayın başkanımızın ortayakoyduğu siyasi irade ve Sayın Berat Albayrak ve diğerbakanlarımız ve kurumlarımızın büyük gayretiyle2017'de bugüne tarih yazıldığını görüyoruz."

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Muhalif eski Bakan Türker’den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah’ı var mimarı Berat Albayrak

ERDEM KERTİŞÇİ: "Gemilerin alınma sürecinde içeridenve dışarıdan onlarca tehdide boyun eğmeyen, ne olursaolsun doğalgaz aramasını yapacağım diyen BeratAlbayrak'a sonsuz teşekkürler."

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Muhalif eski Bakan Türker’den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah’ı var mimarı Berat Albayrak

CEVAT OLÇOK: "Berat Albayrak'ın gayretleri, çalışmalarını ve emeklerini unutmadık... Çok çalıştı vebaşardı…"