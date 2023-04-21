Muhalif eski Bakan Türker'den dikkat çeken Karadeniz gazı açıklaması: Allah'ı var mimarı Berat Albayrak

Muhalif kimliği ile tanınan eski Ekonomi Bakanı Masum Türker, Berat Albayrak'la ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Karadeniz gazının evlere ulaşmasıyla birlikte Türkiye'nin enerjide yeni bir döneme girdiğini aktaran Türker konuşmasında "Bizim kodlandığımız zaman şuydu. Bu ülkede petrol var ama çıkarılmasına müsaade edilmedi. Türkiye'de uluslararası oyunlara alet olan mekanizmalar vardı. Ben doğalgazda verilen müjdeleri pek önemsemiyorum. Bu konuda en önemli konu cari açığın kapanmasıdır. Cari açığın 50 milyar dolar düşmesi bekliyor. Bu da Türk lirasının yeniden değer kazanması anlamına geliyor. Bugün bu konuştuklarımızı baş mimarı Berat Albayrak'tır. Kendisi bu konuda doktora yaptı. Bilim ışığında Berat Albayrak bu konulara girmeseydi, bugün bunlar konuşacak olamazdık." dedi.