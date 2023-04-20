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Son dakika | AK Parti binasına silahlı saldırı

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Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Son dakika | AK Parti binasına silahlı saldırı

Son dakika haberi... AK Parti binasına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Adana Çukurova ilçe binasına yapılan saldırı sonrası AK Parti'debn açıklama geldi. AK Partili Erkan Kandemir'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Çukurova ilçe binamıza yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Suçlunun en kısa sürede bulunacağına inanıyoruz. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

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