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Başkan Erdoğan'dan Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu'nda önemli açıklamalar

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 20.04.2023 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
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Başkan Erdoğan’dan Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katıldığı "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu Meclis'imizden geçirmiş olacağız. 31'inci BM İklim Konferansı'na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden "Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu"na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan forumda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'ni deveye aldık. İnşallah bir sene içerisinde afetzedelerimizi içinde huzurla oturacakları yeni yuvalarına kavuşturacağız. İklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve kirlilik olarak adlandırılan üçlü gezegen krizi ile mücadelede çözüm küresel dayanışmadan geçiyor.

HEDEFİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK

Bu kapsamda Mısır'da düzenlenen 27. Birleşmiş Millet İklim Konferansı'nda güncellenmiş ulusal katkı beyanımızı açıkladık. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık.

Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu Meclis'imizden geçirmiş olacağız. 31'inci BM İklim Konferansı'na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik.

Hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız.

KÜRESEL ÖLÇEĞE TAŞIDIK

Diğer yandan eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen sıfır atık projesini BM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen kararla küresel ölçeğe taşıdık. Türkiye'nin mimarı olduğu bu kararla 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

Karar uyarınca konuya dair farkındalığın artırılması amacıyla BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

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