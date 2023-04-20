Başkan Erdoğan’dan Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’nda önemli açıklamalar

HEDEFİMİZİ İKİ KATINA ÇIKARDIK

Bu kapsamda Mısır'da düzenlenen 27. Birleşmiş Millet İklim Konferansı'nda güncellenmiş ulusal katkı beyanımızı açıkladık. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 senesine kadarki emisyon azaltma hedefimizi iki katına çıkardık.

Önümüzdeki dönemde iklim kanunumuzu Meclis'imizden geçirmiş olacağız. 31'inci BM İklim Konferansı'na ev sahipliğine adaylığımızı da ilan ederek konuya verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizdik.

Hidroflorokarbon emisyonlarının kademeli olarak azaltılması için Ulusal Strateji Belgemizi 2024 yılına kadar hazırlayacağız.

KÜRESEL ÖLÇEĞE TAŞIDIK

Diğer yandan eşim Emine Erdoğan tarafından himaye edilen sıfır atık projesini BM Genel Kurulu'nda geçtiğimiz Aralık ayında kabul edilen kararla küresel ölçeğe taşıdık. Türkiye'nin mimarı olduğu bu kararla 30 Mart günü Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.

Karar uyarınca konuya dair farkındalığın artırılması amacıyla BM çatısı altında eşimin başkanlığında danışma kurulu tesis edildi. Bu süreçteki değerli katkılarınız için de teşekkür ediyorum.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin 16. Taraflar Konferansı'na 2024 yılında ev sahipliği yapacak.