Başkan Erdoğan’dan şehit polis Musa Keskin’in ailesine taziye mesajı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Dutlupınar mevkiinde dün, yaralamalı trafik kazasına müdahale eden ekipteki polis memuru Musa Keskin, trafiği yönlendirirken önce Ali Can Ç. yönetimindeki otomobil, ardından da Mehmet O. yönetimindeki başka otomobilin de çarpmasıyla ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.