Yedili koalisyondaki kriz gecesinde neler yaşandı? Meral Akşener "Babacan teklife karşı çıktı" diyerek duyurdu
Yedili koalisyona HDP'nin katılmasına ses çıkarmayan ve üç maymunu oynayan İYİ Parti'de Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı konusunda yaşanan pazarlıkları itiraf etti. Akşener, Ali Babacan'ın İmamoğlu ve Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığına itiraz ettiğini söylerken “Masadan kalkıp arkadaşlarıyla konuşmaya gitti, tam 1 saat arkadaşları ile konuştu” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında 7'li koalisyonda yaşanan Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı pazarlığında yaşananları anlattı.
BABACAN KARŞI ÇIKTI! İMAMOĞLU VE YAVAŞ...
Akşener, koalisyondaki küçük ortaklar olarak tabir edilen partilerden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına karşı çıktığını itiraf etti.
"EŞİTLENMİŞ OLMAKTAN RAHATSIZLIK DUYMADIM"
"Bana Başbakan yetkilerine sahip bir alan da teklif edildi. Ben diğer genel başkanlarla eşitlenmiş olmaktan bir rahatsızlık duymadım" diyen Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili önerisinin altılı masaya getirilmesiyle ilgili "Kılıçdaroğlu ve 2 başkanla uzlaştık. Biz Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla anlaştık, masaya gittik ve Babacan bu iki arkadaşın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na itiraz etti." dedi.
MASADAN KALKIP TAM 1 SAAT ARKADAŞLARI İLE KONUŞTU
Babacan'ı ikna etmeye çalıştığını belirten Akşener, "Masadan kalkıp arkadaşlarıyla konuşmaya gitti. Tam 1 saat arkadaşları ile konuştu. Geri gelince "Tamam o zaman bu arkadaşlara Şehircilik Bakanlığı ve Afet Bakanlığı verelim" dedi." İfadelerini kullandı.
"MASADA HDP YOK"
Diğer yandan 7'li koalisyonda yer alan HDP ve PKK'nın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek apaçık ortadayken İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yine üç maymunu oynayarak HDP'nin masada olmadığını savundu.
Akşener, "O masada HDP yok, 31 Mart seçimlerine giderken bizim aday gösterdiğimiz her yerde HDP aday gösterdi. Bu işte bakanlık vs. o masanın altında, üstünde hiçbir yerinde HDP yok, olamaz. Oturursa 'Meral Hanım size güle güle' derler, bu netlikteyiz" şeklinde konuştu.
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