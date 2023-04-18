Yedili koalisyondaki kriz gecesinde neler yaşandı? Meral Akşener "Babacan teklife karşı çıktı" diyerek duyurdu

"EŞİTLENMİŞ OLMAKTAN RAHATSIZLIK DUYMADIM"

"Bana Başbakan yetkilerine sahip bir alan da teklif edildi. Ben diğer genel başkanlarla eşitlenmiş olmaktan bir rahatsızlık duymadım" diyen Akşener, İmamoğlu ve Yavaş ile ilgili önerisinin altılı masaya getirilmesiyle ilgili "Kılıçdaroğlu ve 2 başkanla uzlaştık. Biz Kılıçdaroğlu ve iki belediye başkanıyla anlaştık, masaya gittik ve Babacan bu iki arkadaşın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'na itiraz etti." dedi.