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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı vefat etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2023
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın annesi Gülsün Çataklı vefat etti

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın annesi Gülsün Çataklı, 80 yaşında hayatını kaybetti. Gülsün Çataklı'nın cenazesi bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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